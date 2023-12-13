Незамінне джерело вітамінів: цю відому спецію вживають взимку для міцного імунітету

Кориця є не лише смачною спецією але й дуже корисною

Кориця — це ароматна пряність, яку додають у безліч страв і напоїв. Вона має не лише чудовий смак, а й багато корисних властивостей. Кориця особливо цінується взимку, коли організм потребує додаткової підтримки.

Ось деякі з корисних властивостей кориці:

Зміцнює імунітет. Кориця містить антиоксиданти, які допомагають організму боротися з інфекціями.

Знижує рівень цукру в крові. Кориця може допомогти людям з діабетом 2 типу контролювати рівень цукру в крові.

Покращує роботу травлення. Кориця має протизапальні та спазмолітичні властивості, які допомагають покращити роботу травної системи.

Знижує рівень холестерину. Кориця може допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ (поганого холестерину) і підвищити рівень холестерину ЛПВЩ (хорошого холестерину).

Покращує кровообіг. Кориця може допомогти розширити кровоносні судини, що може покращити кровообіг і знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Зменшує запалення. Кориця має протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити біль і набряк.

Щоб отримати максимальну користь від кориці, додавайте її в їжу або напої щодня.

Ось кілька порад, як використовувати корицю:

Додайте 1/2 чайної ложки кориці в чашку кави або чаю.

Додайте 1 чайну ложку кориці в 1/2 склянки йогурту.

Додайте 1/2 чайної ложки кориці в 1/2 склянки мюслі.

Додайте 1/4 чайної ложки кориці в 1/2 склянки каші.

Додайте 1 чайну ложку кориці в 1/2 склянки ягід.

Важливо: інформація на порталі Telegraf.com.ua, яка стосується здоров’я та медичної тематики, носить лише інформаційний характер і не є кваліфікованими медичними порадами у лікуванні патологічних станів. Будь-які поради щодо прийому медпрепаратів та лікуванні хвороб можуть давати лише кваліфіковані спеціалісти. Якщо у вас виникли проблеми зі здоров’ям — зверніться до лікаря.

Нагадаємо, Телеграф вже писав, чи можна самостійно пити вітаміни. Також, ми розповідали, як підвищити імунітет.