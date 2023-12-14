Народні прикмети 14 грудня: чому не можна одягати рвані речі і сваритися
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Філімонов день вважається одним із найнебезпечніших у році
У четвер, 14 грудня (27 грудня за старим стилем) у православних храмах вшановують пам’ять чотирьох великомучеників: Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотіха, які жили в III столітті в Єгипті і постраждали за свою віру в християнство. У народному календарі цей день також відомий як Філімонов день.
14 грудня вважалося за старих часів одним з найнебезпечніших у році. За переказами, у цей час лютує нечиста сила, і зустріч із нею обіцяє лише лихо. Порятунком вважалися оселі, де панували порядок і чистота. Тож цього дня дбайливі господині бралися за прибирання.
Також у Філімонов день молоко корови проявляє високі цілющі якості. Як вважалось у народі, воно сприяє одужанню від різних недуг.
Що не можна робити 14 грудня
- Лаятись і сперечатися з родичами — злі духи посварять на довгий час.
- Одягати одяг без гудзиків, з плямами та дірками — таке вбрання спричинить велике лихо.
- Братися за нові справи, проводити переговори — все пройде невдало.
- Проводити грошові угоди — до фінансових проблем, а в найгіршому випадку — до злиднів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 14 грудня утримається нестійка, волога погода з опадами, місцями помірними. Температура повітря помітно збільшиться.