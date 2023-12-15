Лайфхаки з капроновими колготами та суперклеєм – і ти ніколи не послизнешся на снігу

Способи, які допоможуть зберегти рівновагу навіть у найлютішу ожеледь

У зимову пору року всім відома проблема слизького льоду. У нашій статті ми розповімо про ідеї, які дозволять вам впоратися з такою поверхнею.

Як повідомляє УНІАН, є кілька варіантів зробити свою підошву стійкою. Це значно зекономить ваші кошти від витрат на взуття дорогих брендів.

Якщо взимку ви ковзаєте на вашій підошві, це означає, що вона відноситься до виду гладких, які не призначені для прогулянки в ожеледицю; або ж ви одягли взуття через деякий час, коли вже встигли стерти підошву. Але безвихідних ситуацій немає, а тому ловіть одразу кілька лайфхаків.

Супер клей

Його слід нанести на суху підошву в районі шкарпетки та підборів, а зверху посипати піском. Дочекатися, поки клей засохне, а потім одягнути взуття та піти на вулицю. Стійкість буде забезпечена.

Наждачка або повсть

У цьому варіанті до підошви потрібно приклеїти шматки наждакового паперу або повсті. Як альтернативу, можна використовувати наклейки з цих матеріалів.

Капронові колготки

Для цього потрібно перевернути черевики підошвою вгору та над нею підпалити шматок капрону (для цього і підійдуть старі колготки). Капрон капатиме на підошву, засихатиме і створюватиме захисний шар від льоду. Головне за подібних маніпуляцій не обпектися.

Льодоступи

Це, мабуть, найшвидший спосіб. Спеціальні накладки-льодоступи можна купити у взуттєвому магазині або на ринковому лотку. Вони легко надягаються та знімаються з черевиків і гарантують гарний ефект.

Раніше ми розповідали, що треба покласти у взуття для вбирання вологи. У цій ситуації добре допоможуть звичайні газети, ультрафіолетова лампа, сіль, сода чи силікагель.