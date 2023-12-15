Павлів день 15 грудня: що не можна робити цього дня

Дізнайтеся, що потрібно зробити цього дня, щоб у сім’ю прийшла радість

У п’ятницю, 15 грудня, у православному календарі відзначається день спогаду про святого Павла Латрського, який був ченцем візантійського походження та народився у місті Єлен. До переходу на новоюліанський календар народне свято Павлів день відзначалося 28 грудня.

Наші предки вважали, що цей день є чудовою нагодою відновити мир з тими, з ким давно виникали розбіжності. Крім того, рекомендується повернути всі борги, які раніше були взяті у рідних та близьких друзів. Затримка може призвести до тривалого конфлікту.

Дотримувалися і народних прикмет. Наприклад, щоб зимовий мороз приніс радість, важливо провести весь день 15 грудня у веселому настрої.

До речі, згідно з народними прикметами, якщо у Павлів день мороз, а ввечері почало тепліти — варто чекати холоду. Також, яка погода буде 15 грудня, таким буде наступного року і березень.

Що не можна робити 15 грудня

Ходити в ліс — легко буде заблукати.

— легко буде заблукати. Користуватися чужим рушником — можуть забрати красу і здоров’я.

— можуть забрати красу і здоров’я. Висміювати когось, сміятися з людей — доведеться пролити багато сліз.

— доведеться пролити багато сліз. Влаштовувати пишні застілля — йде Різдвяний піст, який закінчиться 24 грудня.

Варто додати, що у п’ятницю, 15 грудня, в Україні очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що місцями проглядатиме сонце.