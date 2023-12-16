Агєєв день: як не накликати на себе великі неприємності 16 грудня

В Агєєв день у давнину було заведено кидати в багаття снігових чоловічків

У суботу, 16 грудня, православні християни відзначають пам’ять святого Аггея, одного з дванадцяти малих пророків. Його пророцтва були записані ще 520 року до нашої ери. Одним із ключових передбачень пророка було повернення його народу з юдейського полону. До переходу на новоюліанський календар народне свято Агєєв день відзначалося 29 грудня.

Християни обов’язково зверталися до святого Аггея з молитвою, просивши його направити на вірний шлях і розвинути найкращі якості в людині. Обіцянки цього дня вимагали безумовного виконання, щоб позбавитися всіх негативних моментів у минулому.

У народній традиції в Агєєв день входило кидання снігових чоловічків у багаття. У разі, якщо полум'я гасло, наші предки вірили, що на Різдво настане сонячна погода.

Що не можна робити 16 грудня

Проводити день далеко від сім’ї — можна опинитися на самоті на довгий час.

— можна опинитися на самоті на довгий час. Мати порожній гаманець — настане "чорна смуга" у фінансовому плані. Покладіть хоча б одну монету.

— настане "чорна смуга" у фінансовому плані. Покладіть хоча б одну монету. Їсти м’ясо та пити алкоголь — йде Різдвяний піст.

— йде Різдвяний піст. Ремонтувати взуття, забивати цвяхи — все це принесе великі неприємності.

— все це принесе великі неприємності. Брехати та приховувати правду — будуть серйозні сварки.

Варто додати, що у суботу, 16 грудня, можливий легкий сніг у західному регіоні України, Київській та північних областях. Це буде найпогожніший день до кінця тижня.