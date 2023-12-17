День пророка Даниїла: упустите щастя 17 грудня, якщо зробите одну річ

У Даниїлів день можна побачити пророчий сон

Цієї неділі, 17 грудня, православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам’ять пророка Даниїла, який займає значне місце в біблійних текстах. Цей великий християнський пророк жив у VII-VI століттях до н.е. і був святим нащадком видатного юдейського роду. Він передбачив прихід Месії у світ. До зміни календаря народне свято Даниїлів день відзначалося 30 грудня.

Цей день вважається сприятливим для проведення ворожінь, різних обрядів та приворотів, попри той факт, що церква відноситься до таких ритуалів із засудженням. У давні часи в Даниїлів день дівчата ворожили на нареченого.

Християни вірять, що 17 грудня можна отримати важливе пророкування уві сні. Для цього достатньо помолитися перед сном святому Даниїлу, і тоді він направить благословенну звістку.

Що не можна робити 17 грудня

Запізнюватися — проґавите своє щастя.

Скаржитися на своє здоров’я та життя – притягнете невдачу та хвороби.

Ризикувати — справа може погано закінчитися.

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