Що не можна робити у Модестів день 18 грудня, щоб не зашкодити щастю

За старих часів у цей день не залишали на видному місці гострі предмети

Першого дня цього тижня, 18 грудня (31 грудня за старим стилем), у православному календарі відзначається пам’ятна дата святителя Модеста. У XII столітті він обіймав посаду архієпископа Єрусалимського. У народному календарі – Модестів день.

Зазвичай звертаються до святителя Модеста з благаннями про захист худоби та тварин. У цей день рекомендується також залишити на столі їжу для домовика, щоб у наступному році він надавав допомогу власникам житла та не шкодив їх домашнім вихованцям.

У жодному разі 18 грудня наші предки не залишали гострих предметів, таких як ножі, на помітних місцях, наприклад, на столах. Вважається, що злі сили можуть виходити на поверхню землі та використовувати їх проти людей та тварин.

Що не можна робити 18 грудня

Робити ремонт, ремонтувати речі — незабаром доведеться все переробляти.

Стригти волосся, особливо дівчатам, — це може вкоротити життя.

Брати в борг і позичати комусь — постійно потребуватимете грошей.

Викидати сміття — можна втратити свою удачу і щастя.

З’ясовувати стосунки – довго триватиме скандал.

Нагадаємо, що зараз триває дивовижне астрологічне явище – ретроградний Меркурій, який може кардинально вплинути на вашу долю. У цей час можуть відбуватися різні кармічні події.