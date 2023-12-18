Коли в Україні відзначають Святвечір 2023 по новому: дата (фото)

Християни східного обряду зустрічатимуть Різдво не в січні

Щороку перед Різдвом Христовим віряни відзначають Святвечір, коли всіма близькими традиційно збираються у сімейному колі. Проте цього року дата цього свята змінилася через перехід Православної церкви України (ПЦУ) на новий, новоюліанський календар.

Дати всіх неперехідних православних свят для парафіян ПЦУ наразі відрізняються – їх відзначатимуть на 13 днів раніше. "Телеграф" розповідає, якого числа святкуватиметься переддень Різдва.

Коли буде Святвечір 2023 в Україні

Внаслідок переходу Православної церкви України на новий стиль у країні змінилася дата святкування Різдва. Тепер християни східного обряду відзначатимуть це свято 25 грудня. Святвечір, як нерозривно пов’язаний з датою Різдва Христового, також відзначатиметься раніше, у 2023 році – 24 грудня.

Внаслідок переходу ПЦУ на новий календар тепер християни східного обряду в Україні святкуватимуть Святвечір та Різдво Христове одночасно із християнами західного обряду.

Церковний новоюліанський календар на грудень 2023

Нагадаємо, що цього дня всі збираються за святковим столом, обставленим 12 пісними стравами, серед яких особливе місце посідає макова кутя. 24 грудня — останній день Різдвяного посту, тому приймати їжу цього дня дозволено лише зі сходом першої зірки.