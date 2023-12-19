День Іллі Муромця: що не можна робити 19 грудня, щоб не бути з порожніми кишенями

Пояснюємо, чому богатир саме український, а не російський

У вівторок, 19 грудня (1 січня за старим стилем), у церковному календарі відзначається день пам’яті святого Іллі Муромця, преподобного, який жив у XII столітті. Він був ченцем Києво-Печерської лаври та помер близько 1180 року.

Відомо лише трохи подробиць про життя святого Іллі. Він народився в простій селянській сім’ї і в дитинстві страждав на параліч, який був зцілений дивом. Перед постригом він був відомий своєю силою та подвигами як воїн.

Офіційне канонізування преподобного Іллі Муромця відбулося 1643 року. Мощі преподобного донині перебувають у Ближніх печерах.

Довгий час Росія намагається переписати історію під себе, нібито Ілля Муромець – виходець із московського міста Мурома. Проте український вчений, доктор наук Тарас Чухліб, пишуть "Стожари", знайшов старовинний рукопис, що підтверджує автентичне походження цього героя з часів Київської Русі. За словами вченого, богатир Ілля походив із містечка Морівська (сучасне село Морівськ Чернігівської області).

Мощі преподобного Іллі спочивають в Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври

Були цього дня прикмети про погоду. Якщо 19 грудня віяв сильний вітер, то наступної осені слід очікувати рясний урожай лісових горіхів. Тепла погода цього дня обіцяла хороший урожай жита.

Що не можна робити 19 грудня

Виносити сміття — разом із ним винесете достаток та порозуміння між членами сім'ї.

Скандалити, сваритися — сварка буде довгою.

Багато працювати і водночас лінуватися. Потрібно знайти "золоту середину", щоб не прогаяти фінансовий успіх.

Займати гроші — цілий рік сидітимете з порожніми кишенями.

Шити і в’язати — "пришиєте" до себе проблеми.

Цього дня свої іменини відзначають усі Іллі. Раніше "Телеграф" писав, у які ще дати чоловіки із цим ім’ям відзначають свій День ангела.