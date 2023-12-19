Як перестати послизатися в ожеледицю: поради з вибору правильного взуття

Обирайте взуття з протектором, який не ковзає та має гарну амортизацію

Зима в Україні у самому розпалі, а отже необхідно подбати, щоб зимове взуття не ковзало на ожеледиці. Як правильно обрати зимове взуття та убезпечити вже наявну пару від ковзання, розповів хірург-ортопед Олександр Галузинський.

По-перше, лікар рекомендує обирати взуття вже з гарним протектором та амортизацією. Це вбереже вас і ваші суглоби від падінь. По-друге, якщо ж ваша улюблена пара зрадницьки поводиться на льоду — придбайте льодоступи.

"Якщо ваше взуття зручне, добре захищає від холоду та ковзання під час ожеледиці — вважайте ви знайшли ідеальну пару. Слизька підошва — чи не найпоширеніша причина всіх травм суглобів у зимовий період. Тож обирайте взуття з протектором, який не ковзає та має гарну амортизацію. Щоб убезпечити себе від травм під час ожеледиці, можна одягнути на підошву льодоступи: наразі їх вибір досить великий. Жінкам, які готові жертвувати здоров’ям заради краси, все ж не раджу носити в ожеледицю взуття на високих підборах", — говорить лікар.

Лікар наголошує на необхідності вибору правильного зимового взуття, адже зимою наші суглоби особливо вразливі. За словами Галузинського, зима — досить агресивний період для суглобів.

"Коли під час зміни погоди падає чи підіймається атмосферний тиск — в суглобах тиск теж змінюється. Вони стають більш скутими, що може викликати дискомфорт чи навіть біль. Є й інші загрози. Достатньо переохолодитись під час прогулянки, щоб в суглобах відбулось згущення рідини та виникли м’язові спазми. Додам що взимку люди менше рухаються, а це також погано впливає на здоров’я суглобів", — зазначає ортопед.

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