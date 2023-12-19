"Ля Палісіада": вийшов трейлер першого фільму про смертну кару в Україні (відео)

Аби передати колорит 90-х, автори фільму занурилися в архівні матеріали

Українські кіномани вже можуть передивитися низку цікавих фільмів, а незабаром вийде в прокат ще одна стрічка — іронічний детектив "Ля Палісіада". До речі, трейлер детективу вже можна переглянути, щоб мати уявлення про сюжет та головних героїв.

"Телеграф" інформує, що це перший фільм про смертну кару в Україні. У стрічці показані 90-ті, а саме дія відбувається за кілька місяців до мораторію на смертну кару.

Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство колеги. Вони поєднані давньою закоханістю у вдову загиблого. У стрічці виринають спогади, які формують майбутнє, в якому житимуть їхні діти.

Режисер стрічки Філіп Сотниченко розповів, що дуже хотів зобразити відчуття 90-х, які відбилися на кількох поколіннях.

Трейлер фільму

"Це фільм – спогад. В якому ви можете спробувати відчути історію розвитку особистості різних персонажів стрічки. Фільм може здатися складним, але він простий і місцями навіть смішний", – наголосив режисер.

Над фільмом працювали протягом п’яти років. Аби передати атмосферу історичного часу, костюми, декорації та характери героїв, автори ретельно вивчали архівні матеріали. Для зйомок використовувалася техніка того часу, а одяг вишукували на секонд-хендах, у старих гардеробах та в музеях МВС.

Кадр з фільму "Ля Палісіада"

У фільмі знялися професійні актори: Андрій Журба, Новруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц, а також задіяні сучасні українські художники Ярема Малащук та Сана Шахмурадова.

У січні 2023 року відбулася світова прем'єра фільму на 52-му Роттердамському міжнародному кінофестивалі. Стрічка отримала нагороду від Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI. Також "Ля Палісіаду" визнали "Найкращим повнометражним фільмом" на престижних кінофестивалях у Вільнюсі і Турині.

Українські кіномани зможуть переглянути фільм 11 січня 2024 року, коли він буде у прокаті.

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