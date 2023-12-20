Найдовша ніч 2023: коли день сонцевороту, його особливості та традиції

У роки, які передують високосному, зимове сонцестояння відбувається 22 грудня

Ви вже обрали день, щоб поставити ялинку, дотримуючись порад езотериків? Це добре, а тепер варто дочекатися дня, коли буде найтемніше, аби дослухатися порад давніх слов'ян, поворожити та допомогти Сонцю перемогти темряву.

"Телеграф" розповідає про це унікальне астрономічне явище, яке виникає в результаті крутого нахилу осі Землі щодо Сонця. В Північній півкулі саме від цього дня стартує астрономічна зима, а в Південній — відбувається день літнього сонцестояння.

Що означає день зимового сонцестояння

Сонцеворот є іншою назвою зимового сонцестояння. Сонце перебуває найближче до Землі протягом усього року. У роки, які передують високосному, зимове сонцестояння відбувається 22 грудня. Цього року воно розпочнеться о 05:27 за київським часом.

Наші пращури дотримувалися циклів сонця та були дуже уважними. Коли Сонце дарує більше тепла, це є остаточною перемогою світла над темрявою, а літа над зимою. Сонце завжди вважалося символом відродження та ознаменувало початок нового життя.

Наші предки дотримувалися такої думки, що саме день зимового сонцестояння є днем початку нового року. Вночі віддавали шану Коляді.

Сонце завжди символізувало відродження

Народні традиції

Люди намагалися допомогти Сонцю приборкати темряву. Вони запалювали багаття, катали по селу запалені колеса, прикрашали будинки ялинковими гілочками та пекли коровай, який символізував Сонце.

Обрядовий хліб

Вважалося, що в день зимового сонцестояння духи покійних предків приходять на Землю. Цього дня виконували обрядові пісні, веселилися, розважалися, аби привернути до своєї родини багатство та добро.

Дівчата цього дня ворожили. Вони гуртом ворожили на кохання, майбутнє, шлюб тощо. Це відмінний час для нових звершень. А ось дискусій та сварок варто уникати у цей період.

Що не можна робити цього дня

Вживати алкоголь і жирну їжу.

Влаштовувати галасливі вечірки та застілля.

Жадіювати і відмовляти у допомозі.

Залишатися боржником.

Злитися та нервувати.

Народні прикмети

Якщо на деревах іній, то наступного року буде великий урожай.

Іній на деревах - до хорошого врожаю

День похмурий, весна прийде рано, а ясне небо свідчить про довгу і сувору зиму.

Сильний снігопад — до тривалої і сніжної зими.

Раніше "Телеграф" писав, скільки відпочиватимуть українці у грудні. В грудні 31 календарний день, робочі з яких — 21 день, а 10 — вихідні.