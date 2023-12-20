Королева різдвяного столу: як приготувати кутю
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ми підкажемо вам, як приготувати класичну кутю
Різдво — це свято, яке символізує народження Ісуса Христа. Цей день завжди був особливим для українців, і до його святкування готувалися заздалегідь. Одним з головних атрибутів різдвяного столу є кутя — традиційна українська страва, яка символізує достаток і благополуччя.
Інгредієнти
- Пшениця або ячмінь — 1 склянка
- Мак — 100 грам
- Мед — 100 грам
- Горіхи — 100 грам
- Родзинки — 100 грам
- Сливки — 100 мл
- Цукор — за смаком
- Сіль — за смаком
Приготування
- Пшеницю або ячмінь промити і замочити на ніч.
- На наступний день воду злити і залити зерно свіжою водою.
- Варити на повільному вогні до готовності, періодично помішуючи.
- Коли зерно буде готове, злити воду і додати мед, горіхи, родзинки, сливки, цукор і сіль.
- Все добре перемішати і подавати до столу.
Поради
- Для приготування куті можна використовувати як пшеницю, так і ячмінь. Пшениця дає більш ніжний смак, а ячмінь — більш насичений.
- Якщо ви не любите мед, можете замінити його цукром.
- До куті також можна додати сухофрукти, такі як курага, чорнослив або інжир.
- Для прикраси куті можна використовувати мигдаль, кардамон або корицю.
Цікаві факти про кутю
- Кутя — це не тільки смачна страва, але й символ достатку і благополуччя. Вона традиційно подається на різдвяний стіл, і вважається, що хто їсть кутю, той буде щасливим і багатим.
- У різних регіонах України кутю готують по-різному. Наприклад, в деяких областях до неї додають варення або цукати, в інших — молоко або вершки.
- Кутя — це не тільки різдвяна страва. Вона також подається на інші свята, такі як хрестини або весілля.
Щоб кутя вийшла особливо смачною, готуйте її з любов'ю і хорошим настроєм. Так вона обов'язково принесе вам щастя і благополуччя.
Телеграф радить звернути увагу на рецепт класичної рисової куті на Різдво. Також, ми писали про секрети приготування найсмачнішої куті, які знають в селах.