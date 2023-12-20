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Королева різдвяного столу: як приготувати кутю

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Кутя є однією з основних страв на різдвяному столі (зображення створено за допомогою ШІ)
Кутя є однією з основних страв на різдвяному столі (зображення створено за допомогою ШІ)

Ми підкажемо вам, як приготувати класичну кутю

Різдво — це свято, яке символізує народження Ісуса Христа. Цей день завжди був особливим для українців, і до його святкування готувалися заздалегідь. Одним з головних атрибутів різдвяного столу є кутя — традиційна українська страва, яка символізує достаток і благополуччя.

Інгредієнти

  • Пшениця або ячмінь — 1 склянка
  • Мак — 100 грам
  • Мед — 100 грам
  • Горіхи — 100 грам
  • Родзинки — 100 грам
  • Сливки — 100 мл
  • Цукор — за смаком
  • Сіль — за смаком

Приготування

  1. Пшеницю або ячмінь промити і замочити на ніч.
  2. На наступний день воду злити і залити зерно свіжою водою.
  3. Варити на повільному вогні до готовності, періодично помішуючи.
  4. Коли зерно буде готове, злити воду і додати мед, горіхи, родзинки, сливки, цукор і сіль.
  5. Все добре перемішати і подавати до столу.

Поради

  • Для приготування куті можна використовувати як пшеницю, так і ячмінь. Пшениця дає більш ніжний смак, а ячмінь — більш насичений.
  • Якщо ви не любите мед, можете замінити його цукром.
  • До куті також можна додати сухофрукти, такі як курага, чорнослив або інжир.
  • Для прикраси куті можна використовувати мигдаль, кардамон або корицю.

Цікаві факти про кутю

  • Кутя — це не тільки смачна страва, але й символ достатку і благополуччя. Вона традиційно подається на різдвяний стіл, і вважається, що хто їсть кутю, той буде щасливим і багатим.
  • У різних регіонах України кутю готують по-різному. Наприклад, в деяких областях до неї додають варення або цукати, в інших — молоко або вершки.
  • Кутя — це не тільки різдвяна страва. Вона також подається на інші свята, такі як хрестини або весілля.

Щоб кутя вийшла особливо смачною, готуйте її з любов'ю і хорошим настроєм. Так вона обов'язково принесе вам щастя і благополуччя.

Телеграф радить звернути увагу на рецепт класичної рисової куті на Різдво. Також, ми писали про секрети приготування найсмачнішої куті, які знають в селах.

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