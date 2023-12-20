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Корисна та смачна прикраса новорічного столу: рецепт фаршированої курки з рисом та грибами

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Фарширована курка є чудово підійде до святкового столу (зображення створено за допомогою ШІ)
Фарширована курка є чудово підійде до святкового столу (зображення створено за допомогою ШІ)

Ми підкажемо вам цікавий рецепт фаршированої курки

Новорічний стіл — це завжди свято смаку та краси. На ньому обов'язково повинні бути присутні улюблені страви, які порадують всю родину. Одною з таких страв може стати фарширована курка. Вона не тільки смачна, але й корисна.

Інгредієнти

  • Курка — 1 шт.
  • Рис — 1 склянка
  • Гриби (шампіньйони, печериці, лісові) — 200 грам
  • Цибуля — 1 шт.
  • Часник — 2 зубчики
  • Сіль, перець — за смаком
  • Рослинна олія — для смаження

Приготування

  1. Курку промити і обсушити.
  2. Рис промити і замочити на 30 хвилин.
  3. Гриби порізати невеликими кубиками.
  4. Цибулю і часник порізати дрібно.
  5. На сковороді розігріти рослинну олію і обсмажити цибулю до золотистого кольору.
  6. Додати гриби і обсмажити до готовності.
  7. Додати рис, часник, сіль і перець за смаком.
  8. Все добре перемішати і остудити.
  9. Фаршем нафарширувати курку.
  10. Курку запікати в духовці при температурі 180 градусів Цельсія протягом 1,5-2 годин.

Поради

  • Для фаршу можна використовувати будь-які гриби, які вам подобаються.
  • Якщо ви хочете, щоб фарш був більш соковитим, додайте в нього трохи сметани або майонезу.
  • Щоб курка була більш ароматною, додайте в фарш трохи спецій, таких як орегано, базилік або розмарин.

Загалом, фарширована курка з рисом і грибами — це смачна і корисна страва, яка обов'язково сподобається вашим гостям. Вона чудово підійде для новорічного столу, адже виглядає дуже святково і апетитно.

А якщо ви любите курку, рекомендуємо також приготувати її в молоці за рецептом "Телеграфа". Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.

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