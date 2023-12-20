Корисна та смачна прикраса новорічного столу: рецепт фаршированої курки з рисом та грибами

Ми підкажемо вам цікавий рецепт фаршированої курки

Новорічний стіл — це завжди свято смаку та краси. На ньому обов'язково повинні бути присутні улюблені страви, які порадують всю родину. Одною з таких страв може стати фарширована курка. Вона не тільки смачна, але й корисна.

Інгредієнти

Курка — 1 шт.

Рис — 1 склянка

Гриби (шампіньйони, печериці, лісові) — 200 грам

Цибуля — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Сіль, перець — за смаком

Рослинна олія — для смаження

Приготування

Курку промити і обсушити. Рис промити і замочити на 30 хвилин. Гриби порізати невеликими кубиками. Цибулю і часник порізати дрібно. На сковороді розігріти рослинну олію і обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати гриби і обсмажити до готовності. Додати рис, часник, сіль і перець за смаком. Все добре перемішати і остудити. Фаршем нафарширувати курку. Курку запікати в духовці при температурі 180 градусів Цельсія протягом 1,5-2 годин.

Поради

Для фаршу можна використовувати будь-які гриби, які вам подобаються.

Якщо ви хочете, щоб фарш був більш соковитим, додайте в нього трохи сметани або майонезу.

Щоб курка була більш ароматною, додайте в фарш трохи спецій, таких як орегано, базилік або розмарин.

Загалом, фарширована курка з рисом і грибами — це смачна і корисна страва, яка обов'язково сподобається вашим гостям. Вона чудово підійде для новорічного столу, адже виглядає дуже святково і апетитно.

А якщо ви любите курку, рекомендуємо також приготувати її в молоці за рецептом "Телеграфа". Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.