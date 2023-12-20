Корисна та смачна прикраса новорічного столу: рецепт фаршированої курки з рисом та грибами
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Ми підкажемо вам цікавий рецепт фаршированої курки
Новорічний стіл — це завжди свято смаку та краси. На ньому обов'язково повинні бути присутні улюблені страви, які порадують всю родину. Одною з таких страв може стати фарширована курка. Вона не тільки смачна, але й корисна.
Інгредієнти
- Курка — 1 шт.
- Рис — 1 склянка
- Гриби (шампіньйони, печериці, лісові) — 200 грам
- Цибуля — 1 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Сіль, перець — за смаком
- Рослинна олія — для смаження
Приготування
- Курку промити і обсушити.
- Рис промити і замочити на 30 хвилин.
- Гриби порізати невеликими кубиками.
- Цибулю і часник порізати дрібно.
- На сковороді розігріти рослинну олію і обсмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати гриби і обсмажити до готовності.
- Додати рис, часник, сіль і перець за смаком.
- Все добре перемішати і остудити.
- Фаршем нафарширувати курку.
- Курку запікати в духовці при температурі 180 градусів Цельсія протягом 1,5-2 годин.
Поради
- Для фаршу можна використовувати будь-які гриби, які вам подобаються.
- Якщо ви хочете, щоб фарш був більш соковитим, додайте в нього трохи сметани або майонезу.
- Щоб курка була більш ароматною, додайте в фарш трохи спецій, таких як орегано, базилік або розмарин.
Загалом, фарширована курка з рисом і грибами — це смачна і корисна страва, яка обов'язково сподобається вашим гостям. Вона чудово підійде для новорічного столу, адже виглядає дуже святково і апетитно.
А якщо ви любите курку, рекомендуємо також приготувати її в молоці за рецептом "Телеграфа". Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.