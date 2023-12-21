День святителя Петра: що зробити 21 грудня, щоб вийти із тяжкої ситуації

У народному календарі відзначається свято Петро Полукорм

Цього четверга, 21 грудня, православні християни вшановують пам’ять святителя Петра, який жив у другій половині XIII – на початку XIV століть. Він обіймав посаду митрополита Київського та всієї Русі. У народній традиції його також називають Петром Полукормом.

Вранці цього дня заведено відвідувати церкву та піднестися молитовним зверненням до святителя. Вважається, що Петро має цілющу силу, здатну виліковувати людей від серйозних недуг, а також надавати підтримку у вирішенні важких життєвих ситуацій. Важливо лише, щоби молитви були щирими.

За старих часів активно готувалися до Різдва, дбали про домашні справи і проводили перевірку запасів сіна та соломи для худоби, щоб забезпечити його до настання літа. 21 грудня господині прагнули вигнати нечисту силу зі своєї оселі, розставляючи срібні предмети на видних місцях у кімнатах.

Що не можна робити 21 грудня

Підіймати із землі чужі предмети — візьмете на себе проблеми та гріхи власників цих речей.

Вмиватися водою, набраною напередодні. Вважалося, що вночі в неї могли вселитися злі духи, які завдадуть шкоди зовнішності.

Бажати людям здоров’я, грошей, удачі та щастя – все може вийти навпаки.

Нагадаємо, що цієї неділі всі українці збираються за святковим столом, оскільки настане переддень Різдва. Стіл 24 грудня традиційно має бути накритий 12 пісними стравами, серед яких особливе місце посідає макова кутя.