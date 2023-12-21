Зимове сонцестояння 2023: що категорично заборонено робити цього дня

Після 22 грудня дні знову ставатимуть довшими аж до літнього сонцестояння — найдовшого дня року

22 грудня 2023 року – день зимового сонцестояння. Це унікальне астрономічне явище, яке свідчить про початок справжньої зими.

День – найкоротший, а ніч – найдовша в році. "Телеграф" пояснює, як відбувається день сонцевороту, та що категорично заборонено робити в цей період, щоб не накликати біду та не зіпсувати здоров'я.

Після 22 грудня дні ставатимуть поволі довшими, поки не настане літнє сонцестояння – найдовший день року.

Традиції

У багатьох культурах цей день вважали містичним та пов’язували з відродженням Сонця. Йоль є дуже відомим традиційним найменуванням зимового сонцестояння. Цей день святкувався ще германськими язичниками, які приносили жертву у вигляді їжі, випивки та худоби.

Святкова їжа

З приходом християнства чимало язичницьких традицій переосмислили під час святкування Різдва.

Заборони

Цього дня ми отримуємо дуже мало сонячного світла, відповідно ми відчуваємо спад енергії, млявість та бажання поспати.

Деякі астрологи та езотерики переконують, що день сонцевороту є дуже важливим в енергетичному плані. Багато хто цього дня хоче розпочати нові проєкти або ж переосмислює свої стосунки з коханою людиною.

Зимове сонцестояння найкраще зустрічати вдома, в колі рідних. Напередодні можна влаштувати генеральне прибирання в домі, викинути сміття, подумати про підсумки року.

Наліпки "Йоль" для декору дому

У цей день добре прикрасити свою оселю та поставити новорічну ялинку.

У цей день категорично не можна зловживати алкоголем, їсти багато жирної їжі, організовувати галасливі вечірки, відмовляти у допомозі людям, які до вас звернулися, залишатися боржником, сваритися.

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