Зимове сонцестояння 2023: що не можна робити в цей день і як не накликати лихо

На честь свята за старих часів пекли особливі новорічні пироги, що нагадували сонце

У різних культурах світу зимове сонцестояння є значуще явище. Вірять, що в цей момент, коли на північній півкулі настає найбільша тривалість ночі в році, можна залучити у своє життя не тільки удачу, а й неприємності.

2023 року зимове сонцестояння відбудеться 22 грудня о 05:27 за київським часом. Таким чином, з 21 на 22 грудня припадає найтриваліша ніч у році, а день, відповідно, буде найкоротшим. Після цього з кожним днем захід сонця наступатиме на кілька хвилин пізніше.

Святкування сонцестояння завжди включали традицію розпалювання вогнищ, що символізують наближення Сонця, яке незабаром має прогріти землю після тривалого періоду заморозків. У ці дні також намагалися уникати полювання через високий ризик зіткнення з ведмедем-шатуном, який щойно прокинувся в лісі.

На честь цієї події в народі було звичаєм випікати особливі новорічні короваї у формі сонця. В іншому ця святкова метушня не відрізнялася від інших веселих подій: люди веселилися, вручали один одному подарунки, насолоджувалися смачними частуваннями, виконували пісні та зверталися до вищих сил із проханнями про благополуччя в наступному році. Але також дотримувалися і заборон.

Зимове сонцестояння: що не можна робити 22 грудня

Робити покупки — можна помилитися з вибором і купити щось непотрібне.

Сумувати і плакати — довгий час будете самотніми.

Ворожити — бажанням дізнатися про майбутнє можна накликати біду на себе і свою сім’ю.

Нагадаємо, що цієї неділі всі українці збираються за святковим столом, оскільки настане переддень Різдва. Стіл 24 грудня традиційно має бути накритий 12 пісними стравами, серед яких особливе місце посідає макова кутя.