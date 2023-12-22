Що не можна робити в день святої Анастасії 22 грудня, щоб не накликати бідність

Також на цей день у 2023 році випадає зимове сонцестояння

Цієї п’ятниці православні віряни за новоюліанським календарем вшановують пам’ять святої великомучениці Анастасії Римської, яка надавала підтримку християнам, що зазнавали гонінь від язичників. Її служіння спрямоване було на звільнення вірян від кайданів страху. Опікувалася вона також ув’язненими та вагітними. За старим стилем день Анастасії щороку відзначався 4 січня.

Також цього року на 22 грудня випадає зимове сонцестояння — найдовша ніч та найкоротший день у році. Наші пращури відчували радість від цього явища, оскільки в наступні дні ночі поступово ставали коротшими і з кожним днем захід сонця наставав на кілька хвилин пізніше.

Наші пращури обов’язково постили, оскільки тривав Різдвяний піст, який цього року завершиться 24 грудня. Раніше вірили, що в день зимового сонцестояння сонце вмирає, щоб відродитися. Тож у цей день у печі символічно гасили вогонь, і потім знову розпалювали його.

Це свято пов’язане із певними народними правилами. Вважалося, що порушення цих застережень може спричинити неприємні наслідки.

Що не можна робити 22 грудня

Ходити по дому босим — можна втратити фінансовий достаток.

Погано ставитися до тварин — кривдник весь рік кульгатиме.

Робити татуювання, проколювати вуха — рани повільно гоїтимуться.

Влаштовувати галасливі гуляння і вживати алкоголь — до хати проникнуть злі духи.

Раніше ми розповідали, що у 2023 році різдвяний святвечір відзначається за новою датою. Це пов'язано зі зміною церковного календаря на новоюліанський стиль.