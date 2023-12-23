Що не можна робити сьогодні у Федулів день 23 грудня, щоб не опинитися у злиднях

В Україні відзначається православне свято, в якому є особливі народні прикмети

У суботу, 23 грудня, православні християни за новим церковним календарем відзначають пам’ять святого Феодула Критського, який жив у III столітті. У народному календарі цей день відомий як Федулів (Феодулів) день. Окрім Феодула цього дня (за старим стилем 5 січня) віряни вшановують пам’ять мучеників Саторніна, Євпора, Геласія, Евнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда та Евареста.

Федулів день, відомий також як Зимовий Федул або просто Федул, був присвячений нашими предками побутовим турботам. Цей день завершував підготовку до Святвечора, який цього року відзначається 24 грудня (6 січня за старим стилем).

За старих часів було заведено віддавати особливу увагу своїй худобі та птахам. Дбайливі господарі намагалися балувати їх, надаючи більше корму. У цей день також було заведено влаштувати прибирання у коморі та хліві. Вважалося, що це допоможе захистити тварин та птахів від несприятливих впливів нечистої сили.

Що не можна робити 23 грудня 2023

Укорочувати одяг — так можна скоротити життя, вкоротити його.

— так можна скоротити життя, вкоротити його. Займатися шиттям, особливо молодим дівчатам , — можна надовго залишитися без наречених.

, — можна надовго залишитися без наречених. Віддавати борги — можна опинитися зовсім без грошей.

— можна опинитися зовсім без грошей. Одягати брудний та порваний одяг — до хвороб.

— до хвороб. Розповідати про потаємні бажання — вони не збудуться.

— вони не збудуться. Конфліктувати, битися — можна залучити до себе проблеми зі здоров’ям.

Традиції та прикмети про погоду 23 грудня

Наші пращури починали свій день з відвідин церкви, запалення свічок і молитов перед іконою святого великомученика Феодула. Вони просили у нього підтримки для благополуччя свого домашнього господарства. Святий Феодул шанувався як заступник домашніх тварин, що захищає їх від впливу нечистих сил.

Якщо у цей день буде вітер, то чекайте хорошого врожаю

За старих часів господині готували пісне (через Різдвяний піст) печиво, виліплюючи його у формі тварин. Зазвичай це були фігурки овечок, корівок та пташок. Наші пращури вірили, що такі ласощі відлякають злі сили і залучать підтримку добрих духів.

Якщо сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.

Якщо у цей день буде вітер, то чекайте хорошого врожаю.

Неспокійна поведінка курей віщує хуртовину.

Кінь хропе – до сніжної бурі.

У кого іменини 23 грудня

Василь, Давид, Іван, Макарій, Наум, Ніфонт, Павло, Феодул, Феоктист. Сьогодні святкують свій День ангела жінки на ім’я Сусанна.

Для того, хто прийшов у світ 23 грудня, підходить амулет із червоного або чорного агату в якості талісмана. Ці коштовності є захистом своїм власникам від негативних впливів.

Сьогодні відзначають свій День ангела жінки на ім’я Сусанна

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

23 грудня в Україні відзначається День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів , також відомий як День штабних спеціальностей та військ спеціального зв’язку .

, також відомий як . Свято людського світла ( День внутрішнього світла ).

). День різдвяного кіномарафону. Є однією з найбільш захоплюючих та популярних подій у США.

Раніше ми розповідали, що у 2023 році в Україні різдвяний святвечір відзначається за новою датою. Це пов'язано зі зміною церковного календаря на новоюліанський стиль.