Коли в Україні колядують та щедрують за новим стилем: дати і традиції

У 2023 році Україна перейшла на новоюліанський календар

Новорічні свята — це не тільки застілля, а й багато прикмет та традицій. Мабуть, у кожної родини є свої обряди на Різдво та Новий рік. Одною з улюблених традицій для кожного є колядування, щедрування та посівання. Цю розвагу люблять не лише діти, а й дорослі.

Колядування — українська традиція, що прийшла до нас ще з язичництва. В цих піснях оспівують народження Ісуса Христа. Колядники ходять колядувати по хатах, зичачи їх власника здоров’я та достатку, за що винагороджуються різними дарунками. Це цукерки, пироги чи гроші.

В Україні використовувався григоріанський календар з 1582 року. Однак у 2023 році було прийнято рішення перейти на новоюліанський календар. Свята змістилися на 13 днів. Наприклад, за старим стилем Святвечір святкуємо 6 січня, а за новим — 24 грудня. Різдво за григоріанським календарем — 7 січня, а за новоюліанським — 25 грудня. Відповідно, змінилися й дати колядування та щедрування. Вони теж змістилися на 13 днів за новим стилем.

Для того, аби не плутатися, "Телеграф" підготував для вас маленьку пам’ятку, коли в Україні щедрують та колядують.

Коли в Україні колядують та щедрують

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні святкують Святвечір. Ми поділилися датою за новим стилем.