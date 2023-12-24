Різдво Христове 2023: що категорично заборонено робити 25 грудня

Ось що суворо заборонено робити, щоб не було лиха

У понеділок, 25 грудня, в Україні, після переходу УПЦ та УГКЦ на новоюліанський календар, і у всьому світі відзначається Різдво Христове. Це святе свято є одним із найбільш значущих для вірян, оскільки цього дня (7 січня за старим стилем) народився Ісус Христос від Пресвятої Діви Марії.

Напередодні Різдва християни відзначають Святвечір (Святий Вечір) і цього ж дня завершується Різдвяний піст, який тривав цілих сорок днів. 24 грудня сервірують 12 пісних страв, що відображають кількість апостолів Ісуса Христа. Також цього вечора починають співати колядки.

Традиції самого Різдва Христового сягають глибоко в історію століть. Будь-хто, хто прагне не відігнати від себе та своєї сім’ї удачу та щастя, повинен слідувати певним звичаям.

Що не можна робити на Різдво Христове

Лихословити, сваритися — така поведінка знижує шанси предків на спасіння душі.

— така поведінка знижує шанси предків на спасіння душі. Давати в борг і позичати — проведе весь рік у боргах.

— проведе весь рік у боргах. Ворожити на майбутнє – це й інші подібні окультні ритуали забороняються церквою.

– це й інші подібні окультні ритуали забороняються церквою. Займатися прибиранням та виносити сміття — можна з дому винести і удачу.

— можна з дому винести і удачу. Підбирати знайдені на дорозі гроші — обіцяє бідність.

Нагадаємо, що різдвяні традиції йдуть у глибину століть. Їх дотримувалися наші предки. Раніше "Телеграф" розповів, які українські народні традиції на великі свята тісно переплітаються із церковними у сучасному світі.