Магнітні бурі пішли на канікули, але потужно увірвуться у 2024-ий: коли на них чекати

Буря розтягнеться на два дні

Магнітні бурі зараз атакують Землю. І вони, на щастя, останні цього року. Однак космічна негода не змусить на себе чекати вже в новому році.

"Телеграф", ґрунтуючись на даних метеорологів, розповідає про те, коли чекати на наступну потужну магнітну бурю. Судячи з прогнозів, вона очікується в середині січня.

Її К-індекс (градація потужності) дорівнює 4 балам — геомагнітний шторм середньої потужності. Але, на щастя, вона буде короткою — лише два дні. Далі шторм стихне.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями нашої планети стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перед Новим роком погода зміниться.