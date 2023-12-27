Церковне свято в Україні 27 грудня: зробите це сьогодні – притягнете неприємності до сім'ї

У Степанів день наші предки передбачали погоду за народними прикметами

Згідно з новим церковним календарем, 27 грудня (9 січня за старим стилем) відзначається пам’ять християнського мученика Стефана, який був побитий камінням у I столітті за свою християнську проповідь в Єрусалимі. У народній традиції цей день відомий як Степанів день.

Відомо, що Стефан входив до числа 70 послідовників Христа, яких вважали рівними апостолам після смерті та Вознесіння Спасителя за їхню відданість, спосіб життя та поширення християнства.

Свято асоціюється з різними обмеженнями. Батьки вважали, що порушення цих правил може спричинити негативні наслідки.

Що не можна робити 27 грудня у Степанів день

Сваритись з близькими – взаємні образи не дозволять відновити стосунки.

– взаємні образи не дозволять відновити стосунки. Стригтися, міняти зачіску, займатися нігтями – це може позначитися на здоров’ї та стати причиною хвороб.

– це може позначитися на здоров’ї та стати причиною хвороб. Готувати страви з картоплі – до сімейних скандалів.

– до сімейних скандалів. Прибирати в шафах, розкладати речі та предмети – до дрібних неприємностей у сім’ї, які руйнуватимуть її зсередини.

– до дрібних неприємностей у сім’ї, які руйнуватимуть її зсередини. Ворожити і передбачати долю – її можна змінити на гірший бік.

– її можна змінити на гірший бік. Брати в руки ножі, щоб не втратити чоловічої сили.

Традиції та прикмети про погоду 27 грудня

У народі цього дня особливо шанували пастухів. 27 грудня гостинно пригощали пастухів та запрошували їх у гості. Особлива увага приділялася догляду за кіньми, оскільки існувала віра, що хороший напій у цей день забезпечить тваринам міцне здоров’я на цілий рік.

Дівчата також влаштовували передноворічні ворожіння. Наприклад, вони розсипали зерна або насіння по столу: якщо загальна кількість зерен парна, то ймовірність вийти заміж велика, а рік обіцяє бути вдалим у коханні. У разі непарного числа зерен, заміжжя чи пропозиція руки та серця у найближчий рік малоймовірні.

Саме цього дня традиційно укладалися нові трудові угоди, а також можна було завершити попередній контракт із роботодавцем. Наймачеві було заборонено відхиляти прохання працівника, щоб уникнути нещасть у своїй сім’ї.

Якщо на деревах видно іній – чекайте на багатий урожай хлібних культур.

Мороз та сонце за вікном віщують урожайний рік.

Ворони гніздяться прямо на снігу — незабаром прийде відлига.

Сильний снігопад — до великого врожаю ягід та грибів.

У небі багато маленьких птахів літає — до швидких снігопадів.

У хату прибіг заєць — скоро вдарять затяжні морози.

Місяць вночі червоного кольору — до снігового, але теплого січня.

Синички весь день співають — до м’якої зими та ранньої весни.

У кого іменини 27 грудня

27 грудня іменини відзначають володарі таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У всьому світі відзначається День вирізання сніжинок. Крім того, у США відзначається Національний день фруктового пирога. У Північній Кореї – День Конституції.

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