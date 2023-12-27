Ніякого похмілля: як пити алкоголь на Новий рік і працювати 1 січня без стресу

Забудете про традиційне похмілля

Новий рік — це час для святкування, веселощів і, звичайно ж, алкоголю. Але як вживати алкоголь, щоб не зіпсувати собі наступний день? Багато хто з нас знає, що похмілля — це неприємний стан, який виникає на наступний день після вживання алкоголю. Він супроводжується головним болем, нудотою, слабкістю, роздратуванням і іншими симптомами. Але чи існують ефективні способи запобігти або полегшити його наслідки?

Ось кілька порад, як пити алкоголь без "болючих" наслідків:

Закуска перед вживанням алкоголю . Жирна їжа допоможе сповільнити всмоктування алкоголю в кров.

. Жирна їжа допоможе сповільнити всмоктування алкоголю в кров. Пити алкоголь в помірній кількості . Не варто вживати понад двох стандартних порцій алкоголю на день для чоловіків і однієї стандартної порції для жінок.

. Не варто вживати понад двох стандартних порцій алкоголю на день для чоловіків і однієї стандартної порції для жінок. Пити воду між прийомами алкоголю . Це допоможе уникнути зневоднення, яке може посилити симптоми похмілля.

. Це допоможе уникнути зневоднення, яке може посилити симптоми похмілля. Не змішувати різні види алкоголю . Це може призвести до уповільнення метаболізму алкоголю і посилення його дії.

. Це може призвести до уповільнення метаболізму алкоголю і посилення його дії. Уникати газованих алкогольних напоїв . Гази можуть посилити здуття живота і роздратування шлунка.

. Гази можуть посилити здуття живота і роздратування шлунка. Пийте повільно. Повільне вживання алкоголю дозволить вашому організму краще його засвоювати та зменшить ризик похмілля.

Додаткові поради:

Якщо ви відчуваєте, що починаєте сп'яніти, зробіть перерву або припиніть пити.

Якщо ви не впевнені, скільки ви можете випити, не пийте більше, ніж ви зазвичай п'єте.

Якщо ви відчуваєте похмілля, пийте багато води, їжте легку їжу і відпочивайте.

Якщо ви все ж таки відчуваєте похмілля 1 січня, вам знадобляться ліки, які допоможуть очистити ваше тіло від токсинів.

Ось кілька прикладів:

Активоване вугілля . Це натуральний сорбент, який зв’язує і видаляє токсини, важкі метали, алкоголь і ліки з кишківника. Рекомендована доза активованого вугілля — 1 таблетка на 10 кг маси тіла за годину до вживання алкоголю або після нього.

. Це натуральний сорбент, який зв’язує і видаляє токсини, важкі метали, алкоголь і ліки з кишківника. Рекомендована доза активованого вугілля — 1 таблетка на 10 кг маси тіла за годину до вживання алкоголю або після нього. Смекта . Це порошок, який містить діоктаедричний смектит — природний мінерал, який має обволікаючу, антидіарейну і сорбуючу дію. Рекомендована доза смекти — 1 пакетик 3 рази на день.

. Це порошок, який містить діоктаедричний смектит — природний мінерал, який має обволікаючу, антидіарейну і сорбуючу дію. Рекомендована доза смекти — 1 пакетик 3 рази на день. Ентеросгель. Це гель, який містить поліметилсилоксан полігідрат — органічний силікон, який має високу сорбційну активність. Рекомендована доза ентеросгеля — 1-2 столові ложки 3 рази на день за годину до або після вживання алкоголю.

Якщо ви дотримаєтесь цих порад, ви зможете уникнути похмілля або полегшити його симптоми та добре почувати себе 1 січня на роботі. Але пам'ятайте, що найкращий спосіб уникнути похмілля — це не пити алкоголь взагалі. Будьте розумні й бережіть своє здоров'я!

Раніше "Телеграф" розповідав, який алкоголь не можна змішувати, щоб уникнути неприємних наслідків.