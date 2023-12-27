Ніякого похмілля: як пити алкоголь на Новий рік і працювати 1 січня без стресу
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Забудете про традиційне похмілля
Новий рік — це час для святкування, веселощів і, звичайно ж, алкоголю. Але як вживати алкоголь, щоб не зіпсувати собі наступний день? Багато хто з нас знає, що похмілля — це неприємний стан, який виникає на наступний день після вживання алкоголю. Він супроводжується головним болем, нудотою, слабкістю, роздратуванням і іншими симптомами. Але чи існують ефективні способи запобігти або полегшити його наслідки?
Ось кілька порад, як пити алкоголь без "болючих" наслідків:
- Закуска перед вживанням алкоголю. Жирна їжа допоможе сповільнити всмоктування алкоголю в кров.
- Пити алкоголь в помірній кількості. Не варто вживати понад двох стандартних порцій алкоголю на день для чоловіків і однієї стандартної порції для жінок.
- Пити воду між прийомами алкоголю. Це допоможе уникнути зневоднення, яке може посилити симптоми похмілля.
- Не змішувати різні види алкоголю. Це може призвести до уповільнення метаболізму алкоголю і посилення його дії.
- Уникати газованих алкогольних напоїв. Гази можуть посилити здуття живота і роздратування шлунка.
- Пийте повільно. Повільне вживання алкоголю дозволить вашому організму краще його засвоювати та зменшить ризик похмілля.
Додаткові поради:
- Якщо ви відчуваєте, що починаєте сп'яніти, зробіть перерву або припиніть пити.
- Якщо ви не впевнені, скільки ви можете випити, не пийте більше, ніж ви зазвичай п'єте.
- Якщо ви відчуваєте похмілля, пийте багато води, їжте легку їжу і відпочивайте.
Якщо ви все ж таки відчуваєте похмілля 1 січня, вам знадобляться ліки, які допоможуть очистити ваше тіло від токсинів.
Ось кілька прикладів:
- Активоване вугілля. Це натуральний сорбент, який зв’язує і видаляє токсини, важкі метали, алкоголь і ліки з кишківника. Рекомендована доза активованого вугілля — 1 таблетка на 10 кг маси тіла за годину до вживання алкоголю або після нього.
- Смекта. Це порошок, який містить діоктаедричний смектит — природний мінерал, який має обволікаючу, антидіарейну і сорбуючу дію. Рекомендована доза смекти — 1 пакетик 3 рази на день.
- Ентеросгель. Це гель, який містить поліметилсилоксан полігідрат — органічний силікон, який має високу сорбційну активність. Рекомендована доза ентеросгеля — 1-2 столові ложки 3 рази на день за годину до або після вживання алкоголю.
Якщо ви дотримаєтесь цих порад, ви зможете уникнути похмілля або полегшити його симптоми та добре почувати себе 1 січня на роботі. Але пам'ятайте, що найкращий спосіб уникнути похмілля — це не пити алкоголь взагалі. Будьте розумні й бережіть своє здоров'я!
Раніше "Телеграф" розповідав, який алкоголь не можна змішувати, щоб уникнути неприємних наслідків.