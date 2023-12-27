Остання повня 2023 року: вдалось зафіксувати фантастичне астрономічне явище (фото)

Місяць в цей період надзвичайно гарний

Остання повня 2023 року — 27 грудня. Вона є тринадцятою цього року. Езотерики повідомляють, що вона може принести деякі емоційні труднощі, однак в інших сферах можливо знайти баланс. З цим періодом пов’язано чимало прикмет, забобонів та заборон. Фото повні вже неодноразово ділились на "Телеграф".

Найбільш відома назва грудневої повні — Холодний Місяць. Це явище назвали індіанці з Північної Америки через зимовий сезон. Також її називають Місяцем Довгої Ночі. Це явище — одна мить, коли Місяць досягає протистояння із Сонцем. Вдалося зафіксувати це чудесне астрономічне явище у Сан-Сальвадорі.

Повня у Сан-Сальвадорі

Повня у Сан-Сальвадорі

В різних країнах у різний час повня одержала свої імена. У Китаї її називають Гіркий Місяць, а в Середньовічній Англії вона отримала ім’я Місяць Дуба. У Колоніальній Америці назвали це явище Різдвяним Місяцем, а у Південній півкулі — Полуничним або Медовим Місяцем.

Цьогоріч цей день сприятливий для примирення з тими, з ким ви у сварці, догляду за собою, творчості. Також варто загадувати бажання та медитувати в цей день. Повня відбулася 27 грудня о 02:33 за київським часом (о 00:33 за GMT).

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити в Повний Місяць. Ми поділилися прикметами та забобонами.