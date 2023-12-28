Що дивились українці у 2023 році? 12 найпопулярніших фільмів від Takflix
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кількість українського просто вражає
Наприкінці року, опублікували списки найпопулярніших фільмів за 2023. Найбільше, до них увійшло 12 популярних кінострічок, які найчастіше для перегляду обирали глядачі.
Їх розподілили за п'ятьма категоріями: Ігрове кіно, Документальне, Короткі метри, Класика, Безкоштовне кіно. Рейтинг популярних назв та жанрів опублікували на платформі онлайн-кінотеатру "Takflix".
Найпопулярнішим ігровим кіно стала трагікомедія "Я працюю на цвинтарі" Олексія Тараненка. А друге місце в цій категорії посіла стрічка — "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча. На третьому – "Мої думки тихі" цього ж режисера.
Незмінною класикою для українців з найбільшою кількістю переглядів у 2023-му стали "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. Друге місце посіла стрічка "Чи вмієте ви жити?" Олександра Муратова, а третє – "Пропала грамота" Бориса Івченка.
Популярні документальні фільми:
"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Надії Парфан
"Вусатий фанк" Олександра Ковша
"Байконур. Вторгнення" Ангела Ангелова
Популярні короткометражні фільми:
"Капітан Бровари" Едуарда Нечмоглода
"ГКЧП" Аркадія Непиталюка
"Вхід через балкон" Романа Блажана
Популярні безкоштовні фільми:
"Я не хотіла робити фільм про війну" Надії Парфан
"Кохання" Микити Лиськова
"Кров'янка" Аркадія Непиталюка
Раніше "Телеграф" писав, що вийшов трейлер першого фільму про смертну кару в Україні. У стрічці показані 90-ті, а саме дія відбувається за кілька місяців до мораторію на смертну кару.
А також, що варто подивитись цієї зими. "Телеграф" зібрав фільми, які викличуть у вас емоції та навіть ностальгію.