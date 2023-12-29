Що можна і не можна робити сьогодні у Страшний день: традиції у церковне свято 29 грудня

Сьогодні християни згадують 14 тисяч немовлят, убитих за юдейського царя Ірода I

У п’ятницю 29 грудня (11 січня за старим стилем) у церковному новоюліанському календарі вшановується пам’ять про Віфлеємських немовлят. Попри те, що ці немовлята через свій маленький вік не усвідомлювали подій і навіть не знали про Ісуса Христа, церква визнає їх як мучеників. Християни святкують Страшний день.

Цього дня віряни згадують про чотирнадцять тисяч немовлят, які загинули за царя Ірода I. Згідно з біблійною розповіддю, цар наказав знищити всіх новонароджених у місті Віфлеємі після того, як дізнався про прибуття Діви Марії з немовлям Ісусом. Завдяки попередженню ангела, Діва Марія змогла врятувати своє немовля, утікши до Єгипту, уникнувши трагічної долі, яка чекала на інших дітей.

Що не можна робити 29 грудня

Відмовляти в милостині — покаранням стане безгрошів’я.

— покаранням стане безгрошів’я. Випускати дітей самих на вулицю — вважається, що злі сили можуть напустити пристріт, перелякати дітей.

— вважається, що злі сили можуть напустити пристріт, перелякати дітей. Сперечатись, лаятися, лихословити — хвороби весь рік ходитимуть за такими людьми по п’ятах.

— хвороби весь рік ходитимуть за такими людьми по п’ятах. Скаржитися на свою долю та сімейні проблеми — прийдуть неприємності та проблеми, перетворивши життя на каторгу.

— прийдуть неприємності та проблеми, перетворивши життя на каторгу. Починати нові справи – все піде прахом. Все, що пов’язано з подібними планами, переносили на інший час.

– все піде прахом. Все, що пов’язано з подібними планами, переносили на інший час. Пускати до хати незнайомців — під виглядом людей у житло могли проникнути перевертні.

— під виглядом людей у житло могли проникнути перевертні. Ігнорувати та відмовляти в солодощах колядникам – достатку в домі не буде.

– достатку в домі не буде. Скаржитися на своє життя — доля відвернеться і не принесе щастя та удачу.

Традиції та прикмети про погоду 29 грудня

У давні часи Київської Русі цього дня особливу увагу приділяли безпеці дітей, через що 29 грудня також прозвали "Дитяче свято". Для немовлят у колиску, як оберег, клали засохлу квітку будяка. Батьки намагалися уникати лайки цього дня і не відпускали дітей далеко від дому.

У Страшний день наші пращури воліли проводити більше часу в домашній обстановці. Приготування їжі та прибирання забирали багато сил, але при цьому не залишали місця для роздумів та занепокоєнь.

Якщо дме північний вітер, а небо безхмарне, то будуть сильні морози.

Чисте небо із яскравими зірками знаменує похолодання.

Якщо вікна запітніли, значить буде відлига.

Завірюха на вулиці – знак того, що липень буде дощовим.

Тепла погода знаменує ранню весну.

Якщо кури всілись на сідало раніше, ніж зазвичай, значить ударять сильні морози.

Низько пливуть хмари – на холодну погоду.

Шумить ліс – прийде тепло.

У кого іменини 29 грудня

29 грудня іменини відзначають володарі таких імен: Марко, Іван, Фадей, Георгій, Веніамін, Маркел, Лаврентій, Ганна, Єгор, Юрій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

29 грудня щорічно відзначається Міжнародний День "Тік-так". Основна ідея цього свята полягає у стимулюванні людей до максимально ефективного використання часу для вирішення завдань. Також святкують Міжнародний день біологічної різноманітності.

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