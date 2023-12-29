Щоб не було "воронячого гнізда": коли можна стригтися за місячним календарем у січні 2024-го

Розповідаємо, які дні сприятливі, а які — ні для візиту до перукаря

Ні для кого не секрет, що все живе на Землі схильне до впливу її супутника — Місяця. Місячний календар використовується у безлічі культур, від Місяця залежать припливи та відливи. І багато хто впевнений, що його фази, повний місяць і молодик впливають і на організм людини — як позитивно, так і негативно.

Деякі майстри перукарської справи, ґрунтуючись на власному досвіді, підтверджують вплив висхідного і спадного Місяця на результати стрижки та інших професійних процедур із волоссям. "Телеграф" підготував для вас інфографіку по вдалих і невдалих днях для візиту до перукаря.

Коли краще стригти волосся у січні 2024 року

Таких днів, які найбільш сприятливі для підстригання, у січні налічується шість:

10 січня — це найвдаліший день для того, щоб стрижка, зроблена в цей день, якомога довше зберігала свою форму;

— це найвдаліший день для того, щоб стрижка, зроблена в цей день, якомога довше зберігала свою форму; 18, 19 і 20 січня — волосся, обстрижене цього дня, зміцниться, оздоровиться, а його структура покращиться;

— волосся, обстрижене цього дня, зміцниться, оздоровиться, а його структура покращиться; 23 і 24 січня — найсприятливіші дні для стрижки слабкого, ламкого волосся і кінчиків, які січуться.

Нейтральних днів для стрижки за місячним календарем у січні теж шість. У ці дні положення Місяця не має яскраво вираженого впливу на волосся.

Коли не можна стригтися в січні 2024 року за місячним календарем

Несприятливі дні для стрижки у січні відмічені червоним у календарі. Після стрижки в ці дати волосся може стати тонше, слабше і більше випадати, а результат візиту до перукаря неприємно здивувати. Особливо на спадний Місяць з 3 по 9 січня, у повний місяць 25 січня і з 26 січня — езотерики запевняють, що з відрізаним у цей період волоссям йде енергія і добробут.

Коли можна стригти волосся у січні 2024

Фарбувати волосся теж бажано у найбільш сприятливі дати. Вважається, що його стійкість до хімічного впливу в ці дні підвищена, а результат збережеться на більше часу.

Фарба протримається довше

Нову зачіску бажано робити 12-13 січня та 18-20 січня включно. У ці дні волосся після стрижки буде слухняним, його стан покращиться, а укладання буде даватися легко.

Вдалі дні для нової зачіски в січні 2024 року

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