З роком Дерев’яного Дракона! Яскраві привітання у листівках та картинках

Майте натхнення почати 2024 рік з оптимізмом та радістю

Нарешті нелегкий 2023 рік закінчується, а 2024 рік пройде під знаком Зеленого Дерев’яного Дракона, від якого всі очікують позитивних змін. Якщо вірити астрологам, легендам та шаманам, наступний рік буде значно кращим за період, коли все вирішував Водяний Кролик.

В якому одязі, з якою зачіскою та манікюром варто зустрічати Дракона та що повісити на ялинку ми вже вам розповідали. А тепер "Телеграф" пропонує красиві віршовані привітання, які подарують натхнення почати нову сторінку свого життя з оптимізмом та радістю.

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Дракон Зелений вас вітає,

Кроля собою заміняє,

Здоров’я, щастя всім несе,

Щоб вам вдавалося усе!

Зелений Дракон символізує могутність та процвітання

***

Хай буде в вас багато грошей,

Хвилин приємних і хороших,

Щоби прийдешній Рік Новий

Для вас був справді чарівний!

Українці покладають неабиякі надії на Дракона

***

Дракон — істота незвичайна,

Яскрава, радісна і файна!

Тож хай в цей рік усім щастить

У кожний день і в кожну мить!

Дракон - істота незвичайна та мужня

***

Нарешті мчить наш чемпіон —

Щасливий, радісний Дракон!

Несе найкращі побажання,

Здоров’я, мир і процвітання!

Дракончик сяє та іскриться,

Немов чарівна та Жар-Птиця,

Несе в торбинці, наче скарб,

Для вас яскравих безліч фарб!

Раніше "Телеграф" писав, яку зачіску варто зробити на Новий рік 2024. Найкрасивіші ідеї до свята для українських модниць.