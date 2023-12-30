Сьогодні Онисія Зимова: що не робити 30 грудня, якщо не хочете нещасть вдома

Сьогодні в Україні відзначається церковне свято на честь Онисії Солунської

У передостанній день 2023 року, 30 грудня (12 січня за старим стилем), православні християни за новоюліанським календарем відзначають пам’ять Онисії Солунської, яка жила наприкінці III століття у грецькому місті Салоніки. Вона постраждала через свою віру у Всевишнього. У народному календарі цей день називається Онисін день або Онисія Зимова.

За старих часів вважали, що Онисія здатна полегшувати шлункові нездужання, і 30 грудня вважалось найбільш сприятливим днем для молитви про одужання. Також вірили, що якщо на Онисію ввечері вийти на перехрестя і голосно назвати ім’я хворої людини, то незабаром вона одужає.

Пов’язані зі святом правила сприймалися як певні обмеження, на думку пращурів, порушення яких могло призвести до небажаних наслідків.

Що не можна робити 30 грудня

Підіймати чужі речі, особливо хустки — разом із ними можна отримати тяжку хворобу.

Займатися рукоділлям — до проблем у сім’ї.

Вживати їжу із сіллю – призведе до проблем зі здоров’ям.

Підбирати речі на перехрестях – до біди.

Приймати подарунки — можна отримати чужі біди і хвороби.

Спілкуватися з незнайомими чи малознайомими людьми — їхній вигляд можуть прийняти злі духи.

Мати якісь справи із грошима — будуть проблеми із фінансами.

Обговорювати знайомих за їхньою спиною — справи можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.

Традиції та прикмети про погоду 30 грудня

Онисін день — це сімейне свято, яке відзначалося в затишній обстановці, що проводиться в колі сім’ї. Традиційно в цей день було заведено відвідувати родичів або приймати їх у себе, забезпечуючи їх смачним частуванням. Однак усе це слід робити ще до настання темряви, оскільки вважалося, що нечиста сила, що звільнилася у Страшний день, поширювалася всюди. У це вірили не лише люди похилого віку, а й молодь.

З ранку люди прямували до церкви, щоб попросити Онисію-заступницю про допомогу. Вони зверталися до неї молитовно за порадою, як правильно виховувати дітей.

30 грудня зазвичай настає холодний та морозний час. Існувало повір’я, що якщо у цей день попросити про тепло, то Онисія, яка втілює зимову холоднечу, може образитися, що призведе до посилення морозів. Саме тому в народній традиції було заведено грітися і не скаржитися на погодні умови.

Якщо на Онисію дме вітер із півдня, то весь рік буде врожайним, а літо – теплим. Якщо на Онисію йде сніг, то влітку очікуються сильні дощі.

Якщо на Онисію горобець голосно цвірінькає — чекай швидкої відлиги.

Якщо вночі дме вітер із півдня, то рік буде щасливим та врожайним, а літо – теплим.

Західний вітер – у річках буде багато риби.

Якщо пішов сніг, це прикмета того, що літо буде дощовим і похмурим.

У кого іменини 30 грудня

30 грудня іменини святкують: Антон, Данило, Ізот, Ірина, Лев, Макар, Марія, Онисія, Тімон, Федора, Феодосія, Ярина.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

30 грудня у різних країнах відзначають кілька незвичайних, але захоплюючих свят. Наприклад, у США відзначається Національний день бекону та харчової соди.

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