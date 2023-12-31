Маланка 31 грудня: як залучити щастя та радість сьогодні у Щедрий вечір

Ближче до вечора і до півночі за новим календарем заведено щедрувати

За новоюліанським календарем, 31 грудня, у церковному календарі – день пам’яті преподобної Меланії. До зміни церковного календаря свято Маланки, або Щедрий вечір, відзначалося щороку 13 січня. Цього ж дня православна церква вшановує пам’ять святого Василя, відомого як Василь Великий. Раніше на цю дату припадав Старий Новий рік, але зараз у його святкуванні більше немає потреби.

У свята є кілька найменувань. Це і Щедрий вечір, і Багатий стіл, і Меланія, і Щедруха, і Васильєві колядки, чи Васильєва ніч.

Наші пращури дотримувалися переконання, що дотримання традицій та заборон у день Маланки необхідне для запобігання біді та нещастям у сім’ї. "Телеграф" розповідає, які дії слід уникати цього особливого дня.

Що не можна робити 31 грудня

Розмовляти з кимось із самого ранку — можна на весь наступний рік стати об’єктом пліток.

Рахувати дрібницю. Той, хто порушить заборону, весь рік проведе у сльозах.

Давати в борг гроші. Разом із ними підуть із дому всі надії на фінансове благополуччя.

Проводити день на самоті — залишить удача.

Відмовляти щедрівникам — можна відвадити від оселі добробут.

Сваритися з близькою людиною — помиритися буде дуже важко.

Сідати за стіл у буденному одязі, та ще й у темних тонах — цілий рік можна провести у сльозах.

Краще надягніть у цей день одяг світлих та яскравих кольорів. Тоді ви привернете у своє життя щастя та радість.

Традиції та прикмети про погоду 31 грудня

У Щедрий вечір парафіяни православної церкви здійснювали походи до храму. Сім’ї вирушали разом, включаючи старих батьків та дітей. У храмі вони молилися святителю Василю, просячи його про захист від лих та злих людей. Наші пращури вірили, що цей святий допомагає вигнати злих духів з розуму і тіла, а також набути душевного спокою.

У вечірній час на стіл виставляють 12 страв (на відміну від Різдвяного Святвечора, коли була кутя, цього разу їжа не є пісною), чекаючи на гостей, які прийдуть щедрувати. Молодь влаштовує театралізовані вистави: усі вбираються в різних персонажів та виконують танці і співають щедрівки. Ця подія відома як "водити Маланку". Чим голосніше звучали мелодії, тим сильніше прокидалася віра в те, що наступний рік принесе щастя.

Якщо ніч на 14 січня спокійна та ясна, то весь рік буде щасливим.

Якщо на деревах помітно іній, то буде добрий урожай меду та зернових.

Якщо на вулиці сніжить, то рік буде добрим для господарства.

Якщо погода сонячна та тепла, то влітку будуть сильні дощі.

Якщо на Маланку відлига, то літо буде спекотним.

У кого іменини 31 грудня

31 грудня іменини святкують: Василь, Меланія, Петро, Мартиніана, Мартіна та Феофіл.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

31 грудня є завершальним днем року. Однак, крім приготувань до новорічних святкувань, у різних країнах світу цей день також відзначається кількома захоплюючими святами, такими як День без перерв, День остаточних рішень та Невдалий день.

Раніше "Телеграф" писав, що новорічну ніч Україна зустріне без опадів та без серйозних морозів. У цей час по всій країні буде триматися плюсова температура повітря.