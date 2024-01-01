Сьогодні – День святого Василя: що зробити 1 січня, щоб залучити щастя і добробут

Також сьогодні у перший день нового року відзначається церковне свято Обрізання Господнє

У перший день нового, 2024 року у православній церкві відзначається Обрізання Господнє та пам’ятний день святителя Василя Великого. У народному календарі цей день відомий як Василів день. До зміни церковного календаря на новоюліанський православними християнами і греко-католиками святкувався б Старий Новий рік, але в цьому більше немає потреби.

1 січня християнська церква відзначає Обрізання Господнє, подія, що сходить до IV століття і пов’язана з обрізанням Ісуса Христа. Цей день відзначається вірянами у різних країнах світу.

Також 1 січня відзначається пам’ять святителя Василя Великого, який жив у IV столітті. Він залишив свій слід в історії християнства як перший проповідник, творець іконостаса та богослов. Святитель має кілька свят, включаючи Василів вечір (Щедрий вечір), який відзначається напередодні, 31 грудня (13 січня за старим стилем).

Що не можна робити 1 січня

Довго спати. Обов’язково в цей день потрібно вмитися чистою водою, щоб ніякі хвороби не були страшні.

Кричати, лаятися, особливо з близькими родичами — святий Василь, який за життя був миролюбною людиною, може покарати за непослух.

Відмовляти в примиренні будь-кому — в сім’ї почнеться розлад.

Їсти рибу – після цього можна надовго втратити здатність говорити.

Виносити будь-що з дому, включаючи сміття — піде разом із речами та предметами з дому благополуччя.

Рахувати дрібницю – це до сліз. А ось перераховувати купюри – на щастя.

Дивитися в дзеркало — можна втратити красу.

Традиції та прикмети про погоду 1 січня

Однією з основних страв святкового частування цього дня було смажене порося, з хріном та різними соліннями. Згідно з традицією, на святковому столі мало бути 12 страв, які символізували кожен місяць року.

Стежили також за тим, щоб у Василів день одяг був чистим і ошатним. Намагалися з ранку вдягнути щось нове. Вважалося, що це до багатства. Після застілля вирушали гуляти та веселитися.

Якщо в цей увечері буде йти дощ, то на Пасху буде сніг.

Якщо вранці сніжитиме, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно.

Якщо вітер дме з півночі, літо буде холодним, із заходу – негожим, зі сходу – посушливим, з півдня цілком звичайним, теплим, без особливих температурних перепадів.

Сильний сніг на Василів день – бути гарному літу.

Відлига передбачає прохолодні літні дні.

Ожеледиця на дорогах – до врожаю.

Яскраві зірки на небі 1 січня віщують швидкі морози.

Снігопад на Василів день – прикмета до того, що чекають багаті врожаї влітку та восени.

У кого іменини 1 січня

1 січня іменини святкують: Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія, Богдан, Федосій, Микола.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

1 січня відзначають Всесвітній день миру та День сім’ї. Понад 60 років тому почали відзначати День взяття зобов’язань — "Я обіцяю! Я зроблю! Я буду!".

Крім того, це День останньої літери — свято для всіх, у кого ім’я починається з останньої літери алфавіту, і День першої ноги — святкування Нового року відповідно до традиції Шотландії та Північної Англії. Також 1 січня День всесвітніх молитов за мир та День громадського надбання.

Нагадаємо, що засівання, які традиційно відбувалися на так званий Старий Новий рік, у 2024 році припадають на 1 січня. Раніше ми писали, чому першим до оселі 1 січня має прийти чоловік чи маленький хлопчина.