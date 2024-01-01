Топ-3 небанальні новорічні фільми з цікавим сюжетом: що варто подивитися

Магнетизм новорічних фільмів у простому вирішенні складних проблем

Коли шампанське іскриться в бокалі, на столі купа смачних страв, ялинка блимає яскравими вогниками, хочеться поринути в інші світи, потішити себе історіями про дружбу, любов, пригоди. Саме час переглянути різдвяні фільми, які мають особливий магнетизм.

"Телеграф" пропонує небанальні фільми, які спонукатимуть вас замислитися про справжні життєві цінності, повеселитися та мати свято в душі. Різдвяні стрічки дарують нам відчуття впевненості, показують прості рішення складних проблем, у цьому їх привабливість.

Це стосується питань пошуку партнера, залагодження конфліктів у відносинах, подолання дитячих травм, возз’єднання сім’ї тощо.

"Чотири кімнати" (1995)

Чотири пригоди для роздумів та усмішок

Комедійна картина складається з чотирьох історій, які об'єднує одна дійова особа — хлопець Тед. Напередодні Нового Року головний герой влаштовується працювати портьє в один з великих готелів Лос-Анжелесу. Він дбає про те, аби відвідувачі були максимально задоволеними, відповідно доводиться виконувати всі забаганки. Іноді трапляються дивні та непередбачувані клієнти. Опинившись в кількох номерах, Тед переживає різні пригоди. Зокрема він побуває у відьом на шабаші, візьме участь в рольових іграх подружжя, доглядатиме за дітьми гангстера, а також буде втягнутим в сумнівне парі. Кожну історію можна вважати повноцінним короткометражним фільмом.

"Чотири кімнати"

"Мій хлопчик" (2002)

Звичайне знайомство з дитиною змінює життя затятого холостяка

Сімейна мелодрама режисерів Пола Вейца та Кріса Вейца за однойменним романом англійського письменника Ніка Горнбі.

Головному герою Уїллу Фріману може позаздрити будь-який чоловік — він має модну спортивну "тачку", розкішну квартиру, може запаморочити голову будь-якій жінці, не переймається через дурниці. Нарцис позбавлений від яких-небудь зобов’язань і проблем. Така безтурботність зникає, коли Уїлл зустрічає хлопчика Маркуса, який кардинально змінює життя холостяка.

"Мій хлопчик"

"Старий Новий рік" (2011)

У фільмі - дивовижні переплетіння доль жителів великого міста

Романтична комедія від режисера Гаррі Маршалла з цілою галереєю талановитих акторів. Нью-Йорк готується до новорічно-різдвяних свят, місто все в вогнях та чарівній атмосфері. У цей час доля переплітає життя декількох жителів мегаполісу: літнього чоловіка, який помирає, секретарки, продюсера популярного новорічного шоу, і людини, яка ненавидить Різдво. Всі вони переплетені родинними, дружніми та іншими зв’язками. У стрічці представлено вісім історій, де персонажі потраплять в найрізноманітніші ситуації.

"Старий Новий рік"

Раніше "Телеграф" писав, про те, що не так з українським ситкомом "Встигнути до 30".