Розбивання посуду та 12 виноградин: як святкують Новий рік в різних країнах світу

В Данії розбивають старий посуд, а в Італії носять червону спідню білизну

Ми звикли до традиційного свякування Нового року з ялинкою, шампанським, смачним частуванням, подарунками. В інших країнах також є свої особливі новорічні правила.

Visitworld розповідає про незвичайні новорічні ритуали в різних країнах. Іноді вони досить дивні, але цікаві.

Дванадцять виноградин

Іспанці з’їдають опівночі дванадцять виноградин, на кожен бій годинника – по одному удару. Це символ удачі та процвітання в новому році.

Виноград символізує процвітання

Храмові дзвони б’ють 108 разів

В Японії в буддійських храмах ченці б’ють у дзвони 108 разів. Це символізує людські гріхи та бажання. Ця традиція має назву "Джойя но Кане" і вважається, що вона очищує душу.

Японський храм

Посуд – на друски

У Данії існує традиція накопичувати старий і непотрібний посуд протягом року, а згодом розбивати його об двері друзів та родичів напередодні Нового року. Чим більше розбитого посуду, тим успішнішою буде людина.

Старий посуд символізує минуле

Червона спідня білизна

В Італії вважають, що червону спідню білизну варто носити напередодні Нового року, вважається, що це принесе любов та успіх.

Червона білизна символізує любов і успіх

Викидання меблів у вікно

У деяких частинах Південної Африки напередодні Нового року існує традиція викидати старі меблі з вікна.

Старі меблі

Спалення опудал

В Еквадорі люди роблять, які символізують старий рік. Опівночі їх спалюють. Такий ритуал символізує відмову від минулого та прийняття нового у своїй долі.

Круглі фрукти

На Філіпінах вважають, що кругла форма символізує процвітання. Люди прикрашають свої оселі круглими іграшками, носять одяг у горошок і опівночі їдять круглі фрукти.

Круглі фрукти

Стрибки через хвилі

У Бразилії прийнято зустрічати Новий рік на пляжі. Багато людей вірять, що якщо перестрибнути через сім хвиль опівночі, рік буде вдалим.

У Бразилії зустрічають Новий рік на пляжі

Раніше "Телеграф" писав, в якому одязі зустрічати Новий рік, щоб він минув вдало. Одяг — це важлива частина святкового вигляду.