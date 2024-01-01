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Розбивання посуду та 12 виноградин: як святкують Новий рік в різних країнах світу

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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В Іспанії опівночі з'їдають 12 виноградин Новина оновлена 01 січня 2024, 13:55
В Іспанії опівночі з'їдають 12 виноградин. Фото korusno-znatu.in.ua

В Данії розбивають старий посуд, а в Італії носять червону спідню білизну

Ми звикли до традиційного свякування Нового року з ялинкою, шампанським, смачним частуванням, подарунками. В інших країнах також є свої особливі новорічні правила.

Visitworld розповідає про незвичайні новорічні ритуали в різних країнах. Іноді вони досить дивні, але цікаві.

Дванадцять виноградин

Іспанці з’їдають опівночі дванадцять виноградин, на кожен бій годинника – по одному удару. Це символ удачі та процвітання в новому році.

Виноград
Виноград символізує процвітання

Храмові дзвони б’ють 108 разів

В Японії в буддійських храмах ченці б’ють у дзвони 108 разів. Це символізує людські гріхи та бажання. Ця традиція має назву "Джойя но Кане" і вважається, що вона очищує душу.

Храм
Японський храм

Посуд – на друски

У Данії існує традиція накопичувати старий і непотрібний посуд протягом року, а згодом розбивати його об двері друзів та родичів напередодні Нового року. Чим більше розбитого посуду, тим успішнішою буде людина.

Битий посуд
Старий посуд символізує минуле

Червона спідня білизна

В Італії вважають, що червону спідню білизну варто носити напередодні Нового року, вважається, що це принесе любов та успіх.

Білизна
Червона білизна символізує любов і успіх

Викидання меблів у вікно

У деяких частинах Південної Африки напередодні Нового року існує традиція викидати старі меблі з вікна.

Меблі
Старі меблі

Спалення опудал

В Еквадорі люди роблять, які символізують старий рік. Опівночі їх спалюють. Такий ритуал символізує відмову від минулого та прийняття нового у своїй долі.

Круглі фрукти

На Філіпінах вважають, що кругла форма символізує процвітання. Люди прикрашають свої оселі круглими іграшками, носять одяг у горошок і опівночі їдять круглі фрукти.

Фрукти
Круглі фрукти

Стрибки через хвилі

У Бразилії прийнято зустрічати Новий рік на пляжі. Багато людей вірять, що якщо перестрибнути через сім хвиль опівночі, рік буде вдалим.

Пляж
У Бразилії зустрічають Новий рік на пляжі

Раніше "Телеграф" писав, в якому одязі зустрічати Новий рік, щоб він минув вдало. Одяг — це важлива частина святкового вигляду.

Теги:
#Бразилія #Свято #Традиції #Філіпіни