Що не можна робити сьогодні 2 січня, щоб не випурхнуло щастя

В Україні у це церковне "Куряче" свято були свої народні прикмети

У другий день 2024 року, 2 січня, у православній традиції за новим церковним календарем відзначається свято, відоме як "Сильвестрів день". У народному календарі цей день також відомий як "Куряче свято".

У цю дату православна церква вшановує пам’ять єпископа Сильвестра I, наступника римського престолу. Його піддавали приниженням і гонінням за те, що він здійснював похорони убитих мучеників у період християнських переслідувань.

Згідно з легендою, Сильвестру навіть вдалося переконати імператора Костянтина прийняти християнство. Як говориться в писаннях, святому начебто вдалося перемогти морського монстра, відомого як Левіафан, і запобігти майбутньому кінцю світу, рятуючи людство.

Що не можна робити 2 січня

Підіймати з землі пір’я птахів – це призведе до невдачі.

Лаятися, з’ясовувати стосунки з близькими — порушники цієї заборони можуть тяжко захворіти.

Вживати алкогольні напої — залежність від алкоголю може стати звичкою.

Наводити лад в оселі — домовик не пробачить цього і почне мститись господарям.

Стригти волосся — після цього воно погано зростатиме.

Викидати крихти від фігурного печива, приготованого напередодні, — у хаті оселиться бідність.

Традиції та прикмети про погоду 2 січня

Сильвестрів день має ще різні назви: Курячий день або Куряче свято. Його відзначають у період Зимових святок. Свято має зв’язок зі свійським птахом не випадково, оскільки святий Сильвестр вважається покровителем курей.

2 січня прийнято було доглядати за курятниками, звільняючи їх від забруднень, встилаючи чистою соломою та забезпечуючи птахів якісним зерном. У той час як жінки приводили до ладу сараї, чоловіки займалися ремонтом годівниць.

Курячий день – сімейне свято. Традиційно його відзначали у колі близьких родичів. Оскільки Різдвяний піст давно залишився позаду, господині намагалися пригостити своїх домочадців вишуканою їжею. На святковому столі з’являлися апетитні страви: буженина, домашня ковбаса, різноманітні пироги, голубці та вареники. Всі насолоджувалися частуваннями, що залишилися від Нового року.

Якщо у морозний день півні починають рано співати – чекайте відлиги.

Якщо сорока шукає притулок серед житла – прикмета до того, що буде хуртовина.

Якщо увечері на небі з’явилися хмари, то це обіцяє зміну погоди.

Якщо півні рано заспівали – на відлигу.

У кого іменини 2 січня

2 січня 2024 року свої іменини святкують володарі 9 імен: Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сільвестр, Сергій, Уляна, Юлія (Юліана).

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

2 січня у всьому світі відзначають День в’язня. У Грузії цієї дати святкують День долі (Бедоба), а в Японії — як День щасливих снів. Окрім того, цей день також є котячим Новим роком. У 2016 році американська пара дійшла висновку, що ці домашні улюбленці заслуговують на своє власне персональне новорічне свято.

Раніше ми писали, що ті українці, які все ще воліють святкувати Різдво 7 січня, у 2024 році відзначатимуть Святвечір 6 січня. Блогер Віталій Чепинога для "Телеграфу" розповів про особливості святкування Різдва за двома датами.