Холод не зруйнує ваш сон: як зігрітися вночі взимку

Кілька простих правил підвищать ваш комфорт зимовими ночами

Після Нового року температура почала раптово знижуватись, справжня зима повертається та бере владу в свої руки. Аби не мерзнути зимовими ночами та мати глибокий сон, пропонуємо взяти до уваги прості лайфхаки.

Кілька простих правил не лише підвищать ваш комфорт, але й допоможуть завжди залишатися в теплі. "Телеграф" зібрав найцікавіше для вашого затишного відпочинку.

Знизьте температуру в спальні

Зниження температури у вашому спальному місці допоможе вам звикнути до нічних перепадів температур.

Якщо ваша спальня буде занадто теплою, під час сну тіло пітнітиме та перегріватиметься, а це негативно вплине на якість сну. Тому краще регулювати температуру, ідеально — в межах 15-19 градусів. Так ви не відчуєте зниження температури зранку, а ввечері зможете комфортно зігрітися під ковдрою.

Регулюйте температуру

Пийте чай

Розслабляючий чай перед сном – дуже хороша ідея. Коли ви вже завершили всі справи, зробіть собі вечірній напій із заспокійливими компонентами – ромашкою, м'ятою чи зеленим чаєм. Чудово, якщо ви додасте до напою ложку меду.

Таким чином ви порелаксуєте перед сном, розслабите м’язи та не будете замерзати.

Перед сном варто посмакувати чаєм

Періодично змінюйте ковдру

Ковдра, які і всі речі, може зноситися, періодично змінюйте її, якщо відчуваєте, що вона не тримає тепло. Придбайте нове покривало – знайти у наш час якісний і красивий варіант – не проблема.

Можете придбати електричну ковдру, яка виконуватиме роль грілки. Такі ковдри можна регулювати та виставляти комфортну для себе температуру.

Ковдра має бути якісною

Тримайте ноги в теплі

Змерзлі ноги часто не дають спокою? Одягайте тонкі постільні шкарпетки, які допоможуть швидко прогріти ступні та не перегріватимуть вас.

Від товстих в'язаних шкарпеток краще відмовитися – вони не лише перегрівають ноги, ай можуть спровокувати виникнення бактерій від поту.

Тримайте ноги в теплі

Раніше "Телеграф" писав про дієві вправи, які допоможуть швидко заснути. Через недосип може виникнути ряд проблем зі здоров'ям, зокрема хронічна втома, зниження працездатності, погіршення настрою і навіть підвищений ризик розвитку серйозних захворювань.