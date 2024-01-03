Свято 3 січня: що не можна робити сьогодні у Гордєєв день, щоб не відлякати гроші

На Русі Гордєєв день вважався одним із найнебезпечніших у році

У середу, 3 січня (16 січня за старим стилем), у православній церкві за новоюліанським календарем відзначається день пам’яті двох святих – великомученика Гордія Каппадокійського та пророка Малахія. Християни вірять, що ці святі надають допомогу тим, хто страждає на серйозні хвороби. У народному календарі цей день також відомий як Гордєєв день.

Гордій народився у сім’ї християн у III столітті у місті Кесарії. У зрілому віці він вступив на військову службу і досяг найвищого рангу сотника. Однак, коли почалися переслідування християн, він вирішив залишити військову службу та усамітнитися у пустелі. Тоді Гордій почав проповідувати Боже вчення і відкрито визнав себе християнином. Це призвело до його арешту та жорстоких покарань. Був страчений.

Святий пророк Малахія жив приблизно за чотири століття до Різдва Христового. Він належить до малих біблійних пророків, будучи одним з останніх провісників Старого Завіту. У перекладі ім’я "Малахія" означає "Ангел", "Вісник".

Що не можна робити 3 січня

Займатися прибиранням, викидати сміття — з дому підуть і фінансовий добробут, і сімейне щастя.

Вкладати гроші у реалізацію нових проєктів, справ — із цього нічого не справдиться.

Ходити в гості або приймати гостей у себе — злі духи можуть почути шум і веселощі, і одразу завітають до дому.

Займатись рукоділлям — відлякає удачу та фінанси.

Розповідати приємні сни — не збудуться.

Починати якісь нові справи — підуть прахом.

Хвалитися своїми успіхами та успіхами дітей — про удачу можна забути.

Традиції та прикмети про погоду 3 січня

На Русі 3 січня вважалося одним із найнебезпечніших. Згідно з уявленнями наших предків, у цей час відьми поверталися зі своїх нічних гулянь, щоби напасти на корів і насититися їх молоком. Це приносило загибель тварин, а селяни, позбавлені своїх годувальниць, проливали гіркі сльози. Тому, щоб запобігти біді, тварин годували вівсяною або пшеничною кашею на молоці, а також вимовляли спеціальні захисні заговори.

Раніше на Малахія проводили обряди з позбавлення від пристріту, "чистили" людей, які страждають на приступи. Вважалося, що 3 січня є одним із найбільш сприятливих днів у році для того, щоб позбутися негативу та вигнати злих духів.

Також вважали, що у цей день не варто проявляти гордість, оскільки всі досягнення можуть бути відібрані. Люди вірили, що 3 січня нечиста сила проявляється особливо сильно, тому гординя, як один із гріхів, була суворо заборонена.

У Гордєєв день господині готували ватрушки із сиром. Обов’язково ставилися на стіл саме сирні страви, щоб запросити до оселі щастя та багатство.

Якщо рано світає, то незабаром випаде сніг.

Якщо на небі в день 3 січня з’являється велика біла хмара, незабаром почнеться хуртовини.

Яскравий місяць – на швидкий холод.

на швидкий холод. Зірки яскраво сяють – чекайте ясної погоди.

На деревах помітний пухнастий іній – найближчі дні будуть ясні та без дощів.

Якою буде погода 3 січня, такою буде і березень – теплим чи холодним.

У кого іменини 3 січня

3 січня іменини святкують: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

3 січня у світі відзначають неофіційний День соломинки для коктейлів. Також святкують Міжнародний день здоров’я та душі.

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