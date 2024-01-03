"Яка ти Юлька?" У TikTok завірусився новий тренд із перлами Тимошенко

Відео з цією маскою збирають десятки тисяч "лайків"

Вже багато років лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко є однією з найвідоміших українських жінок-політиків, — складно знайти в Україні людину, яка її не знала б, і, більше того, її впізнають й за кордоном. За свою багаторічну кар’єру Юлія Володимирівна неодноразово потрапляла у цікаві ситуації, завдяки чому з’явилися десятки її коронних фраз та мемів. І саме на основі них в TikTok зробили маску, що показує, "яка ти Юлька".

"Зубожіння", "Пропало все", "Тигрюля", "Юлька-леґалізулька", "Смертельний ворог", "П***ла ґроші", "Атомна Юлька" — ці та інші варіанти випадковим чином видає маска.

Варто зауважити, що вона за кілька тижнів стала дуже популярною, і відео з нею збирають десятки тисяч "лайків".

"Нарешті нормальна маска в ТікТок", "Я чекала на цю маску все життя", "Я теж Юля, і в мене теж пропало все", "Я Юлька "господи допоможи", "Жінка головнокомандувач", "У мене досі блокнот з нею і тигром у використанні", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Якщо ви хочете також скористатися маскою, перейдіть по будь-якому відео вище в ТікТок, після чого натисніть внизу справа "Поділитися" і "Використати цей ефект".

Як повідомляв "Телеграф", раніше в ТікТок завірусилася маска старіння, яка виявилася лякаюче реалістичною.