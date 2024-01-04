Втратите всі гроші і удачу: що не можна робити сьогодні на Зосима Пасічника 4 січня

День святого Зосима вважають вдалим для початку нових справ та ремонту

У четвер, 4 січня (17 січня за старим стилем), згідно з новим церковним календарем православна церква відзначає пам’ять преподобномученика Зосими пустельника Кілікійського, який розповсюджував християнство у III – IV століттях. Серед народу традиційно відзначається день Зосима Пасічника. Також 4 січня у церковному календарі – день вшанування Собору 70 святих апостолів.

Преподобний Зосима вважається заступником бджолярів, які звертаються до нього з молитвами про вдалий та великий урожай меду. На знак пошани до святого Зосима цього дня ставлять на стіл мед та різноманітні частування з нього, такі як пряники та медові іриски.

У цей день предки влаштовували веселощі, пророкували майбутнє, а також виганяли злі сили зі своїх осель. Крім цього, віряни суворо дотримувалися заборон і виконували всі обряди, щоб не порушити благовоління Всевишнього.

Що не можна робити 4 січня

Завдавати шкоди бджолам та місцям їх проживання – вуликам. Говорили цього дня: "Бджіл розорити – що людину вбити".

Займати або позичати — будь-які фінансові угоди до хорошого не приведуть, ризикуєте втратити всі накопичення.

Планувати далекі поїздки та вирушати у подорож – у дорозі можуть статися нещастя.

Говорити про погане і згадувати в бесіді злих духів — ці сили можуть почути вас і опинитися поряд, щоб забрати сили та радість.

Полювати та рибалити — вбивство тварин призведе до нещасть та фінансової ями.

Викидати недоїдки та залишки у сміттєвий контейнер — довго житимете лише на хлібі та воді.

Пити спиртні напої – темні сили можуть захопити розум і підштовхнути до злочину.

Традиції та прикмети про погоду 4 січня

День ідеально підходить для того, щоб незаміжні дівчата ворожили на своє майбутнє із нареченим. Крім того, саме 4 січня молоді люди мали запалити багаття і стрибати через нього. Вважалося, що так можна вигнати нечисту силу. Щоб оберігати свій будинок від злих духів, наші предки встановлювали у приміщенні та над ліжком вінки з будяка.

Вважається, що день святого Зосима сприятливий для початку нових справ, проведення ремонтних робіт та будівництва осель. Будь-яке починання в цей період обіцяє успішне просування.

Якщо на деревах багато снігу, рік буде вдалим для бджолярів.

Чисте небо та повний місяць у день святого Зосима – до сильної повені.

Слабкий потяг у печі – до сирої погоди, сильний – до морозу.

Вранці туман – до врожаю ярих.

Безхмарне небо – до затяжних морозів.

Яскраве небо ввечері на заході сонця провіщає сильний вітер.

4 січня різко потепліло — до теплого лютого та ранньої весни.

У кого іменини 4 січня

У четвер, 4 січня, іменини відзначають володарі таких імен: Олександр, Артемій, Опанас, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

4 січня у світі відзначають декілька цікавих неофіційних свят: День попмузики, День хіт-параду, День дрібниць. А ще цього дня відзначається Всесвітній день абетки (шрифту) Брайля.

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