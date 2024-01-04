"Я, "Побєда" і Берлін": з’явився перший трейлер фільму за книгою Кузьми Скрябіна (відео)

Головний герой стрічки на раритетному автомобілі вирушає до Берліна

Не віриться, що незабаром мине дев'ять років з того часу, як загинув український артист Андрій Кузьменко (Скрябін). Кузьма здобув всенародну любов за щирість, добрий гумор, неповторну харизму і талант.

Скрябін реалізувався і як письменник. Днями вийшов новий трейлер фільму "Я, Побєда і Берлін" за мотивами однойменної книги Андрія Кузьменка (Скрябіна), а на сторінці стрічки в Instagram розмістили промовистий постер з датою виходу фільму.

"Я, Побєда і Берлін"

Сюжет побудований на реальних історіях з життя музиканта, які відбувалися на початку 90-х. У березні 2022 року планувалася прем'єра стрічки, проте напередодні розпочалося повномасштабне вторгнення країни-агресорки, відповідно плани були зруйновані. І ось нарешті 21 березня 2024 року в кінотеатрах стартує прокат фільму "Я, "Побєда" і Берлін".

Автори фільму запевняють, що глядачі поринуть у буремні 90-ті та відчують романтизм того часу у всій красі. У трейлері йдеться про те, що простий хлопець, музикант-початківець Кузьма, в якого перевтілився Іван Бліндар, напередодні свого концерту купує раритетний автомобіль "Побєда". На "старому кориті" він збирається до Берліна, аби обміняти своє авто на шестисотий "Мерседес".

Головний герой потрапляє в кумедні ситуації

Герой фільму обіцяє своїй дівчині Барбарі, яку грає Марія Стопник, повернутися на новій машинці, а друзів запевняє, що обов’язково встигне на виступ. Дорогою до Берліна головний герой потрапляє в різні кумедні ситуації.

Варто сказати, що у фільмі пролунають кавери легендарних пісень Скрябіна, які виконали відомі музиканти, зокрема Дмитро Монатік, Михайло Хома, гурти "Антитіла" та "Без Обмежень" та інші.

Раніше "Телеграф" писав головні цитати, пісні та факти з життя легендарного Скрябіна. Крім музики Кузьма займався волонтерством, допомагаючи українським добровольцям на Донбасі, та продюсерством, допомагаючи молодим артистам пробитися у світ шоубізнесу.