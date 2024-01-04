"Я, "Побєда" і Берлін": з’явився перший трейлер фільму за книгою Кузьми Скрябіна (відео)
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Головний герой стрічки на раритетному автомобілі вирушає до Берліна
Не віриться, що незабаром мине дев'ять років з того часу, як загинув український артист Андрій Кузьменко (Скрябін). Кузьма здобув всенародну любов за щирість, добрий гумор, неповторну харизму і талант.
Скрябін реалізувався і як письменник. Днями вийшов новий трейлер фільму "Я, Побєда і Берлін" за мотивами однойменної книги Андрія Кузьменка (Скрябіна), а на сторінці стрічки в Instagram розмістили промовистий постер з датою виходу фільму.
Сюжет побудований на реальних історіях з життя музиканта, які відбувалися на початку 90-х. У березні 2022 року планувалася прем'єра стрічки, проте напередодні розпочалося повномасштабне вторгнення країни-агресорки, відповідно плани були зруйновані. І ось нарешті 21 березня 2024 року в кінотеатрах стартує прокат фільму "Я, "Побєда" і Берлін".
Автори фільму запевняють, що глядачі поринуть у буремні 90-ті та відчують романтизм того часу у всій красі. У трейлері йдеться про те, що простий хлопець, музикант-початківець Кузьма, в якого перевтілився Іван Бліндар, напередодні свого концерту купує раритетний автомобіль "Побєда". На "старому кориті" він збирається до Берліна, аби обміняти своє авто на шестисотий "Мерседес".
Герой фільму обіцяє своїй дівчині Барбарі, яку грає Марія Стопник, повернутися на новій машинці, а друзів запевняє, що обов’язково встигне на виступ. Дорогою до Берліна головний герой потрапляє в різні кумедні ситуації.
Варто сказати, що у фільмі пролунають кавери легендарних пісень Скрябіна, які виконали відомі музиканти, зокрема Дмитро Монатік, Михайло Хома, гурти "Антитіла" та "Без Обмежень" та інші.
Раніше "Телеграф" писав головні цитати, пісні та факти з життя легендарного Скрябіна. Крім музики Кузьма займався волонтерством, допомагаючи українським добровольцям на Донбасі, та продюсерством, допомагаючи молодим артистам пробитися у світ шоубізнесу.