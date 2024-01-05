Можна накликати лихо на весь рік: що не можна робити сьогодні на Навечір’я Хрещення 5 січня

Дізнайтеся, що попросити Бога напередодні Богоявлення

У п’ятницю, 5 січня, за новим церковним стилем православні християни відзначають Навечір’я Хрещення Господнього або Богоявлення. У народному календарі — Хрещенський Святвечір, Голодна кутя. Вважається, що Хрещенський Святвечір знаменує закінчення різдвяних святок і підготовку до найбільшої події — свята Хрещення Господнього.

Свято Хрещення має дві назви — Богоявлення і Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, і було встановлено на честь хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан Іоанном Хрестителем. Сенс Богоявлення став розумітися як розкриття світові таємниці Триєдиного Бога в момент Хрещення Ісуса Христа: у цей час на нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба, а голос із небес назвав його Божим сином.

Погодні прикмети на 5 січня

Якщо йде сніг, але безвітряно – літо буде врожайним і на зернові, і на овочі.

Якщо кури тривожаться — треба чекати на сильну хуртовину.

Якщо вітер завиває і випало багато снігу, липень буде холодним і вологим.

Якщо багато зірок на небі — влітку буде добрий урожай пшениці та гороху, а якщо зірок не видно — не буде й грибів.

Яка погода у цей день — така й на Масляну.

Що не можна робити 5 січня

поганословити;

з’ясовувати стосунки із родичами, сусідами;

ображатися на будь-кого;

їсти не пісну їжу та пити алкоголь;

думати про погане.

У народі вважають, що якщо порушити заборони, то можна накликати лихо на весь рік.

У кого іменини 5 січня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Поліна, Тетяна, Лук’ян, Григорій, Йосип, Роман, Євгенія.

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