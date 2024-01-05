Стало відомо, який гаджет може "замінити" смартфон: як він працює

Ідея гарнітури у формі звичайних окулярів виникла ще десять років тому

Сучасні сматфони мають секретні фунції, про які ви можете не знати. А потужні компанії займаються розробкою "розумних окулярів", які можуть виконувати такі ж функції, як смартфон.

На думку розробників, така новинка в перспективі може замінити смартфони, про це пише Financial Times. Задум гарнітури у формі звичайних окулярів виник ще десять років тому, проте спроби зробити такі гаджети популярними не мали успіху.

Тодішні окуляри мали погану якість скла. Нове ж покоління розумних окулярів оснащене штучним інтелектом і чат-ботами в стилі ChatGPT. Розробники маю надію, що новинка зможе зацікавити споживачів так, як це не вдалося зробити Google Glass.

У 2021 році відомий бренд окулярів Ray-Ban разом з Meta Цукерберга створив серію сонячних окулярів, в оправах яких — камери та крихітні динаміки. Нова версія матиме поліпшені можливості ШІ. Самі окуляри не мають екранів та інших функцій для роботи в доповненій реальності.

Додамо, що в 2023 році спеціалісти Apple виготовили смартфон майбутнього Ai Pin. Це компактний пристрій, який схожий на пейджер, що кріпиться до одягу, а інформація озвучується через динамік або транслюється на долоню через проєктор.

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