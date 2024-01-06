Можна накликати лихо і негаразди: що не варто робити сьогодні на Водохреща 6 січня
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Дізнайтесь, що можна, а що заборонено робити цього дня
У суботу, 6 січня, за новим церковним стилем православні християни відзначають велике церковне свято Хрещення Господнє. Цього дня, 6 січня, віруючі згадують обряд хрещення Ісуса у річці Йордан, який провів Іоанн Хреститель. Під час обряду на землю спустився янгол у формі білого голуба і підтвердив, що Ісус є Син Божий, тому свято також відоме як Богоявлення. За старим стилем сьогодні, 6 січня, відзначається різдвяний Святвечір.
Традиції на Водохреща
На Хрещення люди відвідують святкові богослужіння та приносять додому святу водохресну воду, яка за народними віруваннями має цілющі властивості. Святу водохресну воду зберігали у вдома. Вона використовувалася для вигнання злих духів, лікування хвороб та зняття вроків.
Також на Водохреща випробовують свій дух купанням в ополонках. Наші пращури вірили, що занурення в ополонку на Водохреща додасть здоров’я і витривалості, хоча церква не дуже схвалює такий ритуал.
Цього дня часто хрестили дітей у церкві — вірили, що це дасть дитині потужний захист від неприємностей. На стіл у це свято люди ставили м’ясні страви, ковбаси, голубці, вареники. Також доїдали кутю, яку готували попередніми днями.
Що не можна робити 6 січня
У цю дату не можна рибалити, полювати та копати землю.
Жінкам не варто займатися рукоділлям сьогодні, щоб не накликати лихо та негаразди.
Як і будь-яке інше церковне свято, не можна лаятися, заздрити, бажати зла іншим людям, займатися важкою фізичною працею.
Водохресну воду не можна використовувати для технічних потреб і змішувати зі звичайною водою. Також біля посудини з такою водою заборонено лаятись та кричати.
Погодні прикмети на 6 січня
- Сильний снігопад і високі снігові замети сьогодні віщують добрий урожай влітку.
- Зірки яскраво мерехтять на нічному небі — на хорошу погоду.
- Птахи співають цього дня — до ранньої весни.
- Сильний вітер дме до мінливої погоди в січні.
- Великий перепад температур вдень та вночі 6 січня — до морозного та снігового лютого.
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