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Свято 7 січня: що не можна робити сьогодні, у день Іоанна Хрестителя, щоб не притягнути неприємності

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Сьогодні, 7 січня, день Іоанна Хрестителя
Сьогодні, 7 січня, день Іоанна Хрестителя. Фото 1plus1.ua

Дізнайтеся, що можна, а що заборонено робити в цей день

У неділю, 7 січня у православній церкві за новоюліанським календарем відзначається Собор Іоанна Предтечі. У цей день згадують Іоанна Хрестителя — саме він хрестив Ісуса. Це свято настає на наступний день після Водохреща. За старим стилем сьогодні святкували Різдво Христове.

В Україні в цей період починається час гулянь та весіль. Його також називають М’ясоїд. Святки, коли прийнято відпочивати, добігають кінця. Настає час, коли селяни поверталися до праці, а молодь починала святкувати весілля.

Існує традиція, за якою зранку 7 січня треба випити склянку освяченої води. Її мали, на Водохреща, напередодні набрати у церкві. Вважається, що завдяки цьому упродовж цілого року людина буде щасливою та здоровою. Чоловікам в цей день варто випити кілька ковтків пива. Так увесь рік не буде приводів для сліз.

Що не можна робити 7 січня

  • В цей день не можна жінці першою заходити в дім. Може трапитися біда. Першим в будинок повинен зайти чоловік.
  • Не можна вдягати брудний або порваний одяг. Так можна залучити неприємності.
  • Не варто гадати чи ворожити. В цей день це вважатиметься великим гріхом.

Прикмети на погоду 7 січня

  • Якщо в цей день мороз, то в середині січня буде холодно.
  • Якщо в цей день яскравий місяць та ясно вдень, то будуть великі морози.
  • Якщо в цей день відлига, весна буде ранньою та теплою.
  • Якщо в цей день на деревах іній, можна чекати на похолодання.

В кого іменини 7 січня

7 січня іменини святкують: Афанасій, Василь, Іван.

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#Церковне свято #Іоанна Хрестителя