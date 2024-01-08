Свято 8 січня: що не можна робити сьогодні, у Григоріїв день, щоб не відлякати вдачу

У давнину вважалося, що саме в цей день можна було дізнатися, яка погода буде цілий рік

У понеділок, 8 січня, у православній церкві за новоюліанським календарем згадують преподобних Григорія чудотворця і Григорія затворника Печерських. Християни вірять, що в цей день можна зрозуміти, яка погода буде цілий рік. За старим календарем сьогодні відзначають Собор Пресвятої Богородиці.

Григорій чудотворець прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі. Він багато читав та знав. Також він вважав книги єдиним своїм надбанням. Григорій мав дар: він переконував злодіїв залишити свій промисел та почати жити чесно.

Григорій затворник Києво-печерської лаври все життя харчувався невареною травою. Цією травою він зцілював хворих людей, які приходили до нього. Також відомо, що він жив у затворі.

Вважається, що у цей день треба йти до церкви та просити у святих позбавити від недуг. Також дарувати мудрість рідним, які ведуть неправедне життя. У Григоріїв день також заведено запрошувати в гості кумів. Це зміцнить здоров’я дітей. Хрещені батьки дитини приходили в дім з милом та рушником. Також 8 січня символізує завершення Святок. Саме час приступати до повсякденних справ.

Що не можна робити 8 січня

Не можна сваритися в цей день — будуть конфлікти цілий рік.

Відмовляти в допомозі — відмовлять вам.

Байдикувати — погана прикмета.

Працювати зранку — все піде шкереберть.

Залишатися на самоті — до біди.

Погодні прикмети на 8 січня

Якщо сніжки ліпляться добре, це віщує про тепло.

Якщо співають зяблики, з дня на день буде потепління.

Якщо в цей день захід сонця червоного кольору, буде мороз.

Якщо кричать ворони, слід чекати хуртовину.

Якщо в цей день мороз та хуртовина, чекайте холодне літо.

У кого іменини 8 січня

8 січня іменини святкують: Василь, Василина, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Домініка, Євген, Омелян, Іван, Ілля, Михайло, Пафнутій, Юліан.

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