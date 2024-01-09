Щоб не накликати негаразди: що не можна робити сьогодні у День святого мученика Євстратія 9 січня

Дізнайтеся, що можна, а що заборонено робити цього дня, 9 січня

У вівторок, 9 січня, за новим церковним стилем православні християни відзначають церковне свято — День пам’яті святого мученика Євстратія.

День пам’яті святого мученика Євстратія

Він постраждав за свою віру у Вірменію за часів правління імператора Діоклетіана. Спочатку за християнство постраждав священик Авксентій. Він був стійкий у своїй вірі, чим здивував Євстратія, який був мером міста та довгий час таємно сповідував християнство. Тому він вирішив зізнатися. Його схопили, довго катували, тримали у в’язниці, а потім стратили.

Погодні прикмети на 9 січня

Якщо птахи сіли на сніг — чекайте на хуртовини.

На деревах сидить багато воронів — ударять сильні морози.

Ясна погода – до врожайного року.

Собака спить на снігу і згорнувся клубком — прийдуть холоди.

Кішка на ніч залізла на піч – буде похолодання.

Якщо кіт лежить животом догори – незабаром прийде тепла погода.

Що не можна робити 9 січня?

Не можна зловживати алкогольними напоями та передати.

Забороняється пришивати ґудзики, щоб не накликати негаразди.

Не можна сваритися, лихословити, скандалити з близькими чи сваритися.

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