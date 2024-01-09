Щоб не накликати негаразди: що не можна робити сьогодні у День святого мученика Євстратія 9 січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 615
Дізнайтеся, що можна, а що заборонено робити цього дня, 9 січня
У вівторок, 9 січня, за новим церковним стилем православні християни відзначають церковне свято — День пам’яті святого мученика Євстратія.
День пам’яті святого мученика Євстратія
Він постраждав за свою віру у Вірменію за часів правління імператора Діоклетіана. Спочатку за християнство постраждав священик Авксентій. Він був стійкий у своїй вірі, чим здивував Євстратія, який був мером міста та довгий час таємно сповідував християнство. Тому він вирішив зізнатися. Його схопили, довго катували, тримали у в’язниці, а потім стратили.
Погодні прикмети на 9 січня
- Якщо птахи сіли на сніг — чекайте на хуртовини.
- На деревах сидить багато воронів — ударять сильні морози.
- Ясна погода – до врожайного року.
- Собака спить на снігу і згорнувся клубком — прийдуть холоди.
- Кішка на ніч залізла на піч – буде похолодання.
- Якщо кіт лежить животом догори – незабаром прийде тепла погода.
Що не можна робити 9 січня?
- Не можна зловживати алкогольними напоями та передати.
- Забороняється пришивати ґудзики, щоб не накликати негаразди.
- Не можна сваритися, лихословити, скандалити з близькими чи сваритися.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів відпочивають українці у новому році. Календар вихідних та свят в Україні на 2024 рік.