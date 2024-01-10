Втратите успіх і достаток: що не можна робити сьогодні на Григорія Ніського 10 січня

Дізнайтеся, що можна, а що заборонено робити цього дня, 10 січня

У середу, 10 січня, за новим церковним стилем православні християни відзначають церковне свято — День пам’яті святителя Григорія Ніського.

Відомо, що Григорій Ніський був молодшим братом Василя Великого та ще в дитинстві здобув гарну освіту, вивчав Слово Боже. У дорослому віці відвідував не християнську школу в Кесарії Каппадокійській, а потім став учителем красномовства. 373 року Василь Великий надав йому єпископство, а 381 року Григорій навіть взяв участь у II Вселенському Соборі. Все своє життя він ревно захищав православні догми і був дуже побожним.

Погодні прикмети на 10 січня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то літо буде спекотним.

Якщо іній на деревах — чекайте дощове і холодне літо.

Якщо намело багато снігу – так і хліба буде багато.

Якщо відчувається південний вітер – до грозового літа.

Якщо йде сухий сніг – до посушливого літа, мокрий – до дощів.

Якщо ясне та безхмарне небо – весна буде ранньою.

Святитель Григорій Ніський

Що не можна робити 10 січня

Не можна лихословити, погано про інших думати — накличете лихо.

Не варто скаржитися на здоров’я – можна поплатитись здоров’ям.

Заборонено гадати на майбутнє — втратите успіх та достаток.

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