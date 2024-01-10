Втратите успіх і достаток: що не можна робити сьогодні на Григорія Ніського 10 січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, що можна, а що заборонено робити цього дня, 10 січня
У середу, 10 січня, за новим церковним стилем православні християни відзначають церковне свято — День пам’яті святителя Григорія Ніського.
Відомо, що Григорій Ніський був молодшим братом Василя Великого та ще в дитинстві здобув гарну освіту, вивчав Слово Боже. У дорослому віці відвідував не християнську школу в Кесарії Каппадокійській, а потім став учителем красномовства. 373 року Василь Великий надав йому єпископство, а 381 року Григорій навіть взяв участь у II Вселенському Соборі. Все своє життя він ревно захищав православні догми і був дуже побожним.
Погодні прикмети на 10 січня
- Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то літо буде спекотним.
- Якщо іній на деревах — чекайте дощове і холодне літо.
- Якщо намело багато снігу – так і хліба буде багато.
- Якщо відчувається південний вітер – до грозового літа.
- Якщо йде сухий сніг – до посушливого літа, мокрий – до дощів.
- Якщо ясне та безхмарне небо – весна буде ранньою.
Що не можна робити 10 січня
Не можна лихословити, погано про інших думати — накличете лихо.
Не варто скаржитися на здоров’я – можна поплатитись здоров’ям.
Заборонено гадати на майбутнє — втратите успіх та достаток.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів відпочивають українці у новому році. Календар вихідних та свят в Україні на 2024 рік.