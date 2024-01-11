Федосєєв день 11 січня: що зробити сьогодні, щоб потім все життя рахувати копійки

Тріскучі морози сьогодні, як кажуть прикмети, влаштовує нечиста сила

У четвер, 11 січня (24 січня за старим стилем) у православній християнській традиції за новоюліанським календарем відзначається пам’ять преподобного Феодосія Великого. Це останній імператор Риму, який наприкінці V століття на законодавчому рівні заборонив язичницькі культи.

Окрім Феодосія Великого в цей день також вшановується пам’ять преподобного Феодосія Атіохійського та мученика Феодосія Сирмирського. У народному календарі цей день відомий як Федосєєв день.

11 січня потрібно відвідати храм, запалити свічку та помолитися Феодосію, звертаючись до нього з проханням про допомогу у сімейних питаннях. Цей святий вважається заступником літніх та малозабезпечених людей, а також тих, хто шукає свій шлях у житті.

Що не можна робити 11 січня

Міняти місце проживання – на новій території спокою не буде.

Давати в борг гроші – доведеться бідувати, рахуючи копійки.

Стригти волосся та нігті – це до хвороби.

Ходити у брудному одязі та неприбраному вигляді. Цього дня потрібно викупатися, щоби відлякати хвороби.

Повертатись спиною до сонця або показувати на нього пальцем – урожаю не буде.

Вирушати до лісу на самоті — можна й не повернутися. Наприклад, забути дорогу, замерзнути чи стати жертвою хижаків.

Сваритися і лаятись — святий Феодосій покарає за це хворобою.

Традиції та прикмети про погоду 11 січня

У народі Федосєєв день завжди сприймався як сімейне свято, і люди традиційно відзначали його серед родичів. 11 січня традиційно запрошували гостей та привітно приймали їх у себе. Господині готували пироги з додаванням зелені, яку вони заготовляли ще восени. Цей вид випічки вважався основною стравою у Федосєєв день.

Зазвичай у цей час характерні холодні дні, справжні зимові морози. Наші пращури вважали, що це прояв зловісної сили, що вибралася з затишних куточків під час бурхливих різдвяних свят. Тому всі завдання, пов’язані з виходом з дому, намагалися завершити ще за світла дня.

Якщо вранці йтиме сніг, то ввечері вдарить мороз і холодні дні триватимуть довго.

Яка погода на Федосея, такою буде весь листопад.

Якщо погода в цей день тепла, значить, весна настане рано

У народі казали: "На Федосея тепло – на ранню весну пішло".

Якщо на дахах висять бурульки – у лютому буде тепло.

Якщо в цей день туман – навесні річки вийдуть із берегів.

Сильний мороз – буде хороший урожай ярих.

Відлига цього дня — до ранньої, але затяжної весни.

У кого іменини 11 січня

11 січня День янгола відзначають володарі таких імен: Віталій, Володимир, Феодосій, Михайло, Степан, Терентій, Федір.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

11 січня у світі відзначають Всесвітній день "дякую". Також цього дня у світі відзначають своє свято художники скетчноутингу – люди, які роблять швидкі візуальні нотатки. З використанням цього інструменту стає зручніше зберігати конкретну інформацію, висловлювати свої думки та розкривати творчий потенціал. А ще сьогодні – Міжнародний день рівності на роботі.

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