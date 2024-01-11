Астрономи назвали яскраві космічні явища, які відбудуться 2024 року

Найочікуванішою подією є сонячне затемнення 8 квітня

Щороку астрономи ретельно вивчають небо та нові космічні явища, які виникають під впливом різних факторів. Процеси в космосі провокують різноманітні атмосферні збурення, а у нас викликають захват та подив, адже зазвичай вони нагадують гіпнотизуючі шоу з довгими хвостами та кольоровим мерехтінням.

В NASA розповіли про важливі астрономічні події 2024 року в хронологічному порядку, про це пише The Hill. Тож любителям неба — приготуватися.

Венера та Марс разом (24 лютого)

Венера і Марс зближуються приблизно раз на рік. Востаннє таке явище спостерігалося 27 липня 2023 року.

Венера та Марс зближуються

Аби побачити їх поєднання, ідеальне місце — південні широти. Перед світанком треба вийти на відкриту місцевість та спостерігати за явищем на південно-східному горизонті.

Зодіакальне світло (26 лютого)

Протягом двох тижні відбуватиметься зодіакальне сяйво. Це явище відоме як "фіктивний" світанок, суть його в тому, що одразу після настання сутінків виникає конус неяскравого світла, яке простягається вгору від горизонту. Фахівці переконані, що зодіакальне сяйво є сонячним світлом, що відбивається від хмар пилу.

Аби помітити це явище, потрібно знати точний час настання сутінків та знайти місце подалі від міського мерехтіння.

Повне сонячне затемнення (8 квітня)

Це явище, коли Місяць рухатиметься навпроти Сонця. Таким чином виникатиме темрява вдень та ефект вогняного кільця з боку Сонця.

Вогняне кільце притягує погляд

Протягом 2,5 годин Місяць рухатиметься по колу, аби завершити шлях через Сонце. Лише близько чотирьох хвилин триватиме затемнення.

Останнє таке явище відбулося 21 серпня 2017 року.

"Комета диявола" (12 квітня)

Величезна комета летітиме дуже близько від Землі. Комету 12P/Pons-Brooks назвали диявольською, бо вона має роги, які формуються завдяки газовим та крижаним утворенням.

Востаннє "комету диявола" 12P/Понс-Брукса бачили у 1954 році.

Комета диявола має роги

Аби уловити це рідкісне явище, спостерігайте за тією частиною неба, де фігурує Юпітер.

Метеорний потік Персеїди (12 серпня)

Щоліта можна бачити метеорний потік Персеїди. Це явище формується тоді, коли орбіта Землі натикається на залишені уламки комети.

Якщо Місяць яскравий, то метеорний потік буде видно на такому тлі дуже чітко.

Супермісяць (19 серпня)

Місяць рухається навколо Землі орбітою, яка має форму овалу. Коли він буде близько до Землі, він перетвориться на супермісяць. Це явище відбуватиметься 19 серпня, а згодом 18 вересня, 17 жовтня та 15 листопада 2024 року.

Супермісяць значно яскравіший, ніж звичайний місяць

Яскрава комета C/2023 A3 (вересень-жовтень)

Наприкінці 2022 – на початку 2023 року вчені вперше зафіксували цю комету. Фахівці дослідили, що вона здійснює повний оберт навколо Сонця за 80 000 років. 28 вересня 2024 року вона перебуватиме найближче до Сонця.

Протягом вересня люди, які перебувають у південній півкулі, можуть без проблем спостерігати за кометою. А в перших числах жовтня це явище можна буде спостерігати і у північній півкулі – аж до 11 або 12 жовтня 2024 року.

Метеорний потік Гемініди (13 грудня)

Це явище є одним з системних метеорних дощів. Якщо небо ясне і темне, під час піку зорепаду можна спостерігати близько 120 метеорів на годину. Метеори жовтого кольору зазвичай здійснюють динамічний рух небом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені відправили сигнал в далекий космос. На ньому — відео з котиком. Мета досліду — перевірити зв'язок.