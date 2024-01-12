Тетянин день по-новому: що суворо заборонено робити сьогодні у свято 12 січня

У божественне свято заведено веселитися та допомагати ближнім

День Тетяни, який до переходу на новоюліанський календар щорічно відзначався 25 січня, тепер святкується 12 січня. Цього дня православна церква та греко-католики вшановують пам’ять великомучениці Татіани, яка жила в III столітті в Римі. Дівчина віддала своє життя за віру в період масових гонінь на християн, коли правив імператор Александр Север.

Тетяну, яка шанувала християнські традиції, схопили і доставили до язичницького святилища, щоб вона здійснила жертвопринесення ідолам. Однак дівчина відмовилася, і її піддали довгим тортурам. Завдяки чуду всі її тілесні рани гоїлися, а самі ідоли почали руйнуватися. Імператор усвідомив, що немає сил переконати Тетяну, і наказав стратити її мечем.

Тетянин день насичений народними прикметами, які, на думку людей, що мають чимало життєвого досвіду, часто збуваються. Розповімо про традиції та заборони у свято 12 січня докладніше.

Що не можна робити 12 січня

Відмовляти комусь у допомозі — до великої біди незабаром.

Щоб був безлад – можна накликати проблеми та неприємності, сімейні сварки.

Лаятися на своїх дітей та підіймати на них руку — свята Тетяна може наслати на батьків прикрощі та неприємності.

Випивати — нечиста сила доведе до божевілля.

Викидати сміття з кімнати — разом із ним можна викинути накопичені раніше знання.

Проводити день у тиші та самоті — можна прогаяти удачу.

Сваритися, кричати, ображати одне одного, з’ясовувати стосунки — довго не вдасться вийти із конфлікту.

Традиції та прикмети 12 січня

У цей день потрібно робити добрі справи, такі як допомога нужденним, подання милостині. Також важливо подбати про птахів та безпритульних тварин. Згідно з переказами, якщо зробити ці добрі вчинки саме 12 січня, то можна залучити до себе найближчим часом добробут.

Вважалося, що дівчата, народжені в день Тетяни, вирізнялися своєю господарністю, чеснотою, розумом та привабливістю. Багато хлопців мріяли взяти таку мудру господиню за дружину.

На Тетянин день сонячно — до раннього прильоту птахів.

Сніг 12 січня – буде літо дощове.

Теплий вітер – літо буде посушливим, а врожай – мізерним.

Ясна і морозна погода – літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури.

Великі кучугури — буде багато хліба.

Завірюха та сильний вітер 12 січня — будуть посуха, неврожай та погана рибалка.

Зоряне небо цього дня — до ранньої весни.

У кого іменини 12 січня

Іменини у цей день відзначають Галактіон, Ілля, Макар, Пахом, Петро, Сава, Тетяна.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

12 січня в Україні відзначається День українського політв’язня, що стало особливо актуальним після початку війни з Росією. Також у цей день відзначається Всесвітній день доньки (додаткове свято, окрім 25 квітня), а у США 12 січня виділено як День рудих.

Додамо, що 12 січня в Україну знову увірветься арктичний холод. Синоптики прогнозують уночі 3-14 градусів морозу.